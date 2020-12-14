Бетон написав:Faceless написав:А до чого менти взагаліБетон написав:Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
Не знаю. Выскочили из машины, со спины догнали, остановили - документы покажи. Я спросил законные причины остановки, фио не называл. Сказали поедешь с нами. Всё.
Бетон, пора, пора йти в бой.
Родіна зовьот!
Я би таких, як ти, відправляв би попереду дронів. В одній команді з єрамаками, міндичами і шуфричами. Развєдка боєм, називається!
Дав би вам трьохлінійку, 10 патронів 7,62х54 і гранату РГ-42.
І ви показали би чудеса хоробрості і звитяги.
Можливо, навіть відбили би Запоріжську АЕС, яку зеленський подарував навіщось путіну???