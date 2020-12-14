RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12732127331273412735
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 15:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кому верить о ситуации с отоплением в столице?
Свет кстати с субботы как выключают если вообще выключают?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5692
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:03

  kingkongovets написав:станом на вчора в Києві без опалення залишилось лише 22 будинка в Голосіївському та Деснянському районах
чому ніхто з місцевих свідків загального п*** про це не каже?

Тому що в Києві ще сотні багатоквартирних будинків без опалення.
Можеш поцікавитись у ШІ, ти ж його любиш?

21.02.2026
"Понад тисяча житлових будинків та десятки навчальних закладів у двох районах столиці не матимуть централізованого опалення до кінця поточного сезону через пошкодження тепломереж."

  kingkongovets написав:мабуть час з цього дурдому тікати

В петлюрівському вагончику? :mrgreen:
Поспішай, доки є місця! Квитки дорожчатимуть! :mrgreen:

  kingkongovets написав:п 60к, річний бонус 100к
було б на шо реагувати
цікаво, а яку зарплатню на вашу думку ці люди мають отримувати?

15000-30000 грн, і ні копійки більше.
Як наймані робітники, в бізнесі вони й того не зароблять, з своєю лінню і тупістю.

Все таки, насколько Киев Реуса- Фейслеса далек от народа!

«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» (от фр. Qu’ils mangent de la brioche — букв. «Пусть они едят бриоши») — французский афоризм, ставший символом отрешённости правящей элиты от проблем простого народа. Приписывается королеве Марии-Антуанетте.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23332
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1802 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:35

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
  Investor_K написав:Друзі, як ви вважаєте -дешевше буде чи дорожче?

Я впевнений, що все це - до дорожаю!
Найбільший попит буде там, де немає опалення і газу, в тих квартирах.
Наступної зими, даражай буде такий, що мама не горюй!


Все буде Україна. Ми переможемо
Зображення

Ви дочекались таки на забиті дошками вікна.
airmax78
 
Повідомлень: 43016
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5358 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:13

  барабашов написав:Кому верить о ситуации с отоплением в столице?
Свет кстати с субботы как выключают если вообще выключают?

А з якою метою цікавишся?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17915
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2576 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
  #<1 ... 12732127331273412735
