Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 23:45

  ihorkyiv написав:У Києві суттєво знизився попит на вторинному ринку житла https://trueua.info/news/u-kievi-suttev ... nku-zhitla
На тлі енергетичної кризи в Києві попит на вторинному ринку житла взимку 2026 року знизився на 40% порівняно із минулою зимою. Потенційна корекція цін у постраждалих будинках може складати приблизно 5-15% залежно від тривалості проблем із теплом та інженерними системами. Рієлтори вважають, що головним фактором формування ціни стає рівень енергонезалежності та керованість будинку. У результаті ринок не демонструє масового падіння, а скоріше розшаровується на більш стійкі та більш ризикові об’єкти.

Обставини ситуативні. Зокрема, орендний ринок щозими завмирає, а нині додалися енергетичні проблеми. Усе минає, і це мине.

Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 08:48

  Vadim_ написав:
  Frant написав:В травні побачимо, чи зрозуміють що наші рожевоокулярні товарижчи?

шо заплановано на травень?

В травні - шашлики (с)
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 11:07

УК «Киевский метрополитен» намерен до конца года приобрести более 4,4 тыс. раскладных туристических стульев. По результатам тендера определен вероятный поставщик, в случае подписания договора закупка обойдется в 1,9 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении в электронной системе публичных закупок Prozorro.

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» по результатам тендера из шести участников избрало для рассмотрения наиболее экономически выгодное предложение.

В планах приобретения 4460 штук стульев туристических раскладных со спинкой. Место поставки – Киев, ул. Уинстона Черчилля, 1-А (Главный материальный состав).

Продавец берется поставить товар за 1 млн. 971 тыс. 899 гривен, что на 570 тыс. 301 грн. меньше ожидаемой стоимости закупки (2 млн. 542 тыс. 200 грн.). Для закупки метрополитен использует средства от хозяйственной деятельности. Срок поставки – до 31 декабря 2026 года.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 11:13

Wirująświatła Причому тут цей флуд?
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 11:24

  flyman написав:блєск і ніщєта КРЖН

Дешевше буде?
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 13:33

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:В квартире малярка только начата, а завтра уже просмотр. Всё с недвижимостью нормально.
продаёте или сдавать?

продажа

просмотр был. наличка. хотят подписать задаток с перечнем проектных решений.
люди готовы ждать конца ремонта.

не так уж всё и плохо
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:11

Міст Патона розсипається на очах: чому 72-річну легенду Києва не ремонтують роками

https://focus.ua/uk/opinions/731744-ava ... POtpN6rkqw
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:24

  kingkongovets написав:Міст Патона розсипається на очах

35 років самостійно експлуатувати міст, якому зараз 72 роки.
ККЦ, а скільки мостів було збудовано в Києвів керманичами-дерибаничами за 35 років?
Воістину, страна крєпкіх бесхозяйствєнніков!
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:43

  Wirująświatła написав:
УК «Киевский метрополитен» намерен до конца года приобрести более 4,4 тыс. раскладных туристических стульев. По результатам тендера определен вероятный поставщик, в случае подписания договора закупка обойдется в 1,9 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении в электронной системе публичных закупок Prozorro.

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» по результатам тендера из шести участников избрало для рассмотрения наиболее экономически выгодное предложение.

В планах приобретения 4460 штук стульев туристических раскладных со спинкой. Место поставки – Киев, ул. Уинстона Черчилля, 1-А (Главный материальный состав).

Продавец берется поставить товар за 1 млн. 971 тыс. 899 гривен, что на 570 тыс. 301 грн. меньше ожидаемой стоимости закупки (2 млн. 542 тыс. 200 грн.). Для закупки метрополитен использует средства от хозяйственной деятельности. Срок поставки – до 31 декабря 2026 года.

Они что-то знают, если планируют рассадить на стульчики почти 5тыс человек. Ждем следующий тендер на попкорн.
