Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 19:36

  smdtranz написав:Дикий Запад. Салун. Врывается молодой ковбой и сходу начинает палить. Все бутылки и стаканы вдребезги, всё в осколках… Наконец, последним метким выстрелом молодой ковбой гасит огонёк у свечи. После чего встаёт старый ковбой, подходит к молодому и говорит:
— Спили мушку, сынок.
— А это-то ещё зачем, дед?!
— Сынок, когда-то я был таким же шустрым и метким, как ты. Но однажды у меня закончились патроны. Подошли ко мне трое, отобрали Кольт, засунули его мне в задницу и повернули три раза. Спили мушку, сынок.

Все нормально, наш «стрілок» вербальний брутал. Обсцікався завжди і не раз навіть тут на форумі при будь якій пропозиції конкретики.
Але в те що така гниль могла знущатись з котів - в це вірю. Це його рівень
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 20:54

  Бетон написав:
  Бетон написав:Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе

Как всегда, по сути никто ничего.


Так сейчас не до недвиги обічному смертному.
Думаю покупают в кредит под 0% или за наворованное.
Честно заработанное в недвигу сейчас никто не несет.
Играть на таком тонком рінке могут не только лишь все.
Что у данной прослойки на уме я не представляю.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 20:55

нижній

  Бетон написав:
  Бетон написав:Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе

Как всегда, по сути никто ничего.

ніби зараз в більшому попиті нижчі поверхи, по ідеї, швидкий фліпінг ліпше з ними робити
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 20:56

слон

  stm написав:
  Frant написав:
  BIGor написав:Вибачаюсь що влажу, але ціна війни для України без високотехнологічних засобів 30-35 тисяч мобресурсу 23-60 років в місяць. Що ви знайшли смішного в цьому?

Панянка сама не воює, і діти чи близькі родичі не воюють.
Тому вона задоволена, що "хтось там" тримає фронт.
Якби ця панянка, та інші кадри, проїхали українською провінцією, побачили би, скільки траурних фотопортретів біля будинків культури, біля адмінбудівель, скільки жовто-блакитних прапорів майорить на кладовищах - можливо, тоді вона зрозуміла би істинну ціну командування зе- і його "слуг". Да і пАпередники не кращі, такі ж дерибанщики і казнокради. Всі вони, разом взяті, за 12 років війни виявились нездатні зробити власні балістичні ракети.

Те, що зе-уроТи випустили за кордон сотні тисяч молодих чоловіків 18-22 р. - це пряма робота на Московію!

Гроші на війну самостійним корупціонерам дають Норвегія, Данія, Швеція, Японія і т.д. Зброю - вся Європа.
Якби не вони, все закінчилось би в квітні 2022. Тому заслуга Ыліти - мінімальна

Бігор робить хибний висновок що софтсерв звільнив 4000 співробітників тому що криза чи війна. Але слон у кімнаті - це АІ, а він навряд чи сеньор ) тим цікавіше )

слон з 24.02.22, і він ні ШІ ні АІ
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 21:11

мінус перший катірується?

  flyman написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе

Как всегда, по сути никто ничего.

ніби зараз в більшому попиті нижчі поверхи, по ідеї, швидкий фліпінг ліпше з ними робити


-1?
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 22:16

Київ на черзі, з провалом цін нерухомості вниз?

"Ціни на номери в елітних готелях Дубаї навколо Бурдж Халіфа летять вниз зі швидкістю балістики — за день обвал вартості був з ~30 000 гривень до 21 000, та з 19 000 до 13 000. І це не межа наслідків обстрілу Іраном]"
