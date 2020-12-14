Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Опалення повернули майже всім (у мене не вимикалось).
У Києві без опалення залишаються понад 1000 будинків – КМВА
Станом на 2 березня у Києві теплопостачання відсутнє у 1126 будинках. Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телеканалу "Ми-Україна". Близько 900 з цих будинків – на лівому березі столиці. Вони відключені через зупинку об'єкта критичної інфрастуктури, який подавав до них тепло.
Бетон написав:Что купить. Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе
Как всегда, по сути никто ничего.
Так сейчас не до недвиги обічному смертному. Думаю покупают в кредит под 0% или за наворованное. Честно заработанное в недвигу сейчас никто не несет. Играть на таком тонком рінке могут не только лишь все. Что у данной прослойки на уме я не представляю.
Вы не то, что далеки от реальности, вы от неё просто оторваны. Люди продают и покупают. и представьте себе, цены не падают, а растут.
я даже не давал объяву, рылы нашли очередного чиновника, который прислал секретаршу с задатком