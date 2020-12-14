У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок
Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:
1–9 поїздок — 30 грн
10–19 — 28,90 грн
20–29 — 27,80 грн
30–39 — 26,60 грн
40–49 — 25,50 грн
50 поїздок — 25 грн
Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.
Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови:
студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного;
учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку — зі знижкою 75%.
Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.
Нагадаємо, що вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Необхідність оновлення тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.
