Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:цікава інфа - Україна на першому місті у світі по міграційному приросту населення за 2025 рік, за рахунок повертающихся біженців воно виросло на 1,7 мільйонів, на другому місті США з 1,2 мільйонами мігрантів
Дуже прям цікаво. Особливо про причини їх повернення. Тут стільки було прогнозистів, що ніхто не повертатиметься і ось вам "1,7 мільйонів лише за 2025 рік", що аж америку перегнали.
То дичь. В США 2025-й был первым годом с "отрицательным приростом" населения за всю историю страны, начиная с Декларации о независимости, которая имела место быть 4 июля1776 года и 250 летие коей планируется широко отметить через 1,5 месяца. Даже во время Гражданской войны, которая унесла жизни порядка миллиона людей включая неизвестное количество погибших гражданских. Всегда население росло. В основном за счет иммигрантов. И только в 2025 все изменилось.
Собственно, на этом фоне и может быть, что Украина по приросту обогнала США с их "отрицательным приростом".