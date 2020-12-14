Додано: Суб 30 тра, 2026 03:37

TUR написав: shapo написав: Во-первых, не все ставят штамп " выезд на ПМЖ".

Во-вторых, необязательно доверенность делать в консульстве.

И если квартира своя,то 1+1,5% военный сбор.

Мда уж...

Во первых: Николай (rjkz), о котором шла речь, с его слов полностью оформил выезд на ПМЖ со снятием со всех учетов и проставлением печати "выезд на ПМЖ"

Во вторых: доверенность должна быть легализована или оформлена в консульстве.

В третьих: если квартира своя более 3-х лет и это первая продажа в год - то 0% НДФЛ.

Если продажа 2-я или менее 3-х лет - 5% НДФЛ + 5% военный сбор.

Если продажа 3-я и более за год - 18% НДФЛ + 5% военный сбор.

Если продает нерезидент - 18% НДФЛ + 5% военный сбор в любом варианте.

1% это госпошлина, которая платится дополнительно и на других условиях.

1,5% военный сбор в прошлом



У вас о нормах в строительстве значительно лучше получается писать чем о финансах

Естественно, я не финансист и не претендую на эту роль ,а то,что написал это из личного опыта по продаже двух квартир в Киеве.Не знаю для чего rjkz ставил печать "ПМЖ" и при этом снимался с всех учетов в Украине,видимо потому,что это было до 2017г или для легализации в США ,но я этого не делал как и многие когда получал в израильском посольстве в Киеве визу " Алия" что стало возможным именно с 2017 ,причем не только для Израиля ,а для всех стран - это позволяло не терять украинское гражданство,а я это гражданство получал только для того,чтобы жена имела право находится в стране более 90 дней и ни о каком переезде на ПМЖ даже не помышлял.До этого чтобы не терять украинское гражданство люди приезжали в Израиль и оформляли его сидя безвылазно в стране 6-9 месяцев.Оформление доверенности не в консульстве,а у израильского нотариуса с апостилем никаких проблем при продаже не вызвало.Таким образом я продал две квартиры в Киеве и никого не это смутило,ни покупателя,ни нотариуса оформляющего сделку.Брокеры предлагали сразу услуги по получении справки от банка для пересечения таможни,но мне это тоже было не нужно,тем более для такой процедуры они не нужны.