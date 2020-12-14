|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:43
rjkz написав:
Условно, есть доход, с которого платится (повтрюсь, без конкретики, условно), 30% налогов. И тут сверху "падает" доход, а он в чистом виде, от продажи хаты.
И это уже вполне может выскочить в брекет 40-45%.
Не может ни при каких вариантах.
Вы принципиально не читаете, что ответил именно Вам?Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
-
TUR
-
-
- Повідомлень: 331
- З нами з: 05.04.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:50
Hotab написав:rjkz
Це вже питання не цього топіку, та все ж..
А що, в загальному випадку, без привʼязки до нерухомості Києва, якщо ви почнете p2p перекази з своїх українських карт (теоретично ви їх все ще можете дистанційно відкривати) на свою карту в США по 1-2 тисячі дол щомісяця (але таких укр банків банків скажімо 5, і відповідно сума щомісяця 5-10 тис дол) , то в США моніторинг нажабить вас? Все одно спитає «звідки дєньгі, Зін?»
І їх не влаштує договір продажу нерумлсті в Києві, наприклад?
Наступний варіант.. Продаж, в Києві конвертація в USDT, витрачати в США невеликими сумами на побутові проблеми , без всяких там «купив Додж за 50 куе»
Я дійсно погано уявляю життя в США, в Європі поступово освоїти сотню тисяч євро не надто велика проблема
Начнем с того, что у меня нет счетов в Украине.
Это первое.
Второе. О любом счете с балансом в 10+ куе надо информировать американскую налоговую.
Третье.
О всех поступлениях надо информировать американскую налоговую.
Четвертое.
Нельзя в жизни избежать 2-х вещей - смерти и уплаты налогов.
Причем если уплату налогов я воспринимаю как неизбежное, то проблемы с американской налоговой ввиду странностей с денежными телодвижениями не хочу совершенно. Американская налоговая вообще-то людей редко беспокоит, но когда это начинается - мало не покажется.
Пятое.
У меня есть веские основания полагать, что американская налоговая знает все и обо всех. Но я не уверен, что рядовой чиновник будет париться тем, чтобы вникать в то, как пяткой левой ноги граждане Украины чешут правое ухо, чтобы вывести абсолютно легальные деньги ибо сам вывод с точки зрения украинской системы нелегален.
Шестое.
Учитывая вышеизложенное, пока не будет простого и понятного для американской стороны пути от продажи недвиги в Украине до их поступления в банк США, начинать это даже не стоит.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18542
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8919 раз.
- Подякували: 5662 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: П'ят 29 тра, 2026 23:52
TUR написав: rjkz написав:
Единственное что, теперь уже стоит еще и вопрос в том,что в США прогрессивное налогообложение, и помимо налогов в Украине, вся продажа будет вписана в доход.
и это будет означать офигенный такс брекет.
Будет, но вывод о сумме налога неправильный.
Как резидент США вы подпадаете под Capital Gains Tax.
На ваших суммах (до 545 500 долл США) это 15%. Если сумма больше - 20%.А если подается совместная декларация (Married Filing Jointly) - то до 99 тыс долл - вообще 0 %. При одиночной декларации 0% до 49 500 долл.
Но вы, при продаже в Киеве недвижимости, должны будете уплатить 23% (18+5) как нерезидент. Это по правилам и если не скрывать резидентсво США.
Между Украиной и США действует Конвенція між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування.
По ней в зачет пойдет 18% уплаченных в Украине.
Итого - ничего платить в США не придется (ну или 2% на реально больших суммах) и деньги будут "белыми".
Написал в общих чертах. А вот нюансы -
проконсультируйтесь с лицензированным бухгалтером в США.
Спасибо.
С бухгалтерами тут туго.
Я пришел с конкретным вопросом к лицензированному бухгалтеру и решением этого вопроса "Так можнно сделать?". Бухгалтер начала мне предлагать "чесать пяткой левой ноги правое ухо". После нескольких повторений сказала "Да, так можно сделать". "Сколько с меня за консультацию?" "40 долларов". "Вот, пожалуйста, спасибо, до свидания".
И еще, тут приходишь к бухгалтеру, который делает твою налоговую декларацию, он ее делает, берет за это деньги, но ответственность за ее правильность несешь ты.
И настолько много нюансов в каждом конкретном случае, что вероятность того, что бухгалтер даст компетентный ответ, достаточно невелика.
Тут как юристы, каждый специализируется на своей теме, а в других профан, так и бухгалтера, каждый знает только часть от всего.
В обчем, хз.
Но есть одна идея. Не знаю или сработает.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18542
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8919 раз.
- Подякували: 5662 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: П'ят 29 тра, 2026 23:54
shapo написав: TUR написав:
Будет, но вывод о сумме налога неправильный.
Как резидент США вы подпадаете под Capital Gains Tax.
На ваших суммах (до 545 500 долл США) это 15%. Если сумма больше - 20%.А если подается совместная декларация (Married Filing Jointly) - то до 99 тыс долл - вообще 0 %. При одиночной декларации 0% до 49 500 долл.
Но вы, при продаже в Киеве недвижимости, должны будете уплатить 23% (18+5) как нерезидент. Это по правилам и если не скрывать резидентсво США.
Между Украиной и США действует Конвенція між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування.
По ней в зачет пойдет 18% уплаченных в Украине.
Итого - ничего платить в США не придется (ну или 2% на реально больших суммах) и деньги будут "белыми".
Написал в общих чертах. А вот нюансы -
проконсультируйтесь с лицензированным бухгалтером в США.
Знакомый израильтянин с американским гражданством утверждал,что до 350000 баксов заработанных в другой стране за год он в США платить ничего не должен.
Что-то изменилось, от штата зависит или он перепутал шекели с долларами?
Что касается двойного налогообложения,то,как правило в Украине другое резиденство при продаже скрывают чтобы не платить 18% вместо 1% хотя в случае США ,возможно,наоборот, его надо светить
Не знаю точно, несколько лет назад слыщал о 95 000 долларов.
Но там что-то тоже про какой-то штат шлось.
И если шлось про штат, то это про правила штата, а федеральные - это отдельно.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18542
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8919 раз.
- Подякували: 5662 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: П'ят 29 тра, 2026 23:59
shapo написав: TUR написав: shapo написав:
Знакомый израильтянин с американским гражданством утверждал,что до 350000 баксов заработанных в другой стране за год он в США платить ничего не должен.
Что-то изменилось, от штата зависит или он перепутал шекели с долларами?
Что-то он напутал или вы не поняли.
Наверное он имел ввиду FEIE (Foreign Earned Income Exclusion) - 132 900 долл на сегодня. От штата это не зависит - это федеральные налоги и исключения.
Но, для этого надо быть вне США более 330 дней в году и иметь налоговое резиденство другой страны не менее 1 года.
+ Под это подпадают только доходы от зарплаты.
Пассивный доход (дивиденды, проценты, прирост капитала, пенсия) под исключения не подпадают.
А продажа квартиры - это прирост капитала и там Capital Gains Tax, о котором написал выше
Он точно больше года живёт вне США и доход у него его зарплата
Если речь о продаже квартиры, с чего все началось, то это точно не зарплата.
В США есть много условий по природе дохода и иным условиям.
Поэтому все учесть чтобы нужен ну ооочень квалифицированный бухгалтер.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18542
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8919 раз.
- Подякували: 5662 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Суб 30 тра, 2026 00:02
shapo написав: TUR написав: shapo написав:
Что касается двойного налогообложения,то,как правило в Украине другое резиденство при продаже скрывают чтобы не платить 18% вместо 1%
хотя в случае США ,возможно,наоборот, его надо светить
23% вместо 0% в данном случае с Николаем.
Но и скрыть будет не очень просто со штампом "выезд на ПМЖ" в загранпаспорте + доверенность на продажу, выданная в консульстве Украины в США
.
Но это другая тема
Во-первых, не все ставят штамп " выезд на ПМЖ".
Во-вторых, необязательно доверенность делать в консульстве.
И если квартира своя,то 1+1,5% военный сбор.
А 18+5 это для нерезидентов или если сделка третья и следуюшая в году
У меня не только штамп стоит, но и все что нужно было уведомить, чтобы его получить все уведомлено.
Если доверенность делать не в консульстве, то нужен апостиль, который и ежу понятно чтот делался за границей, а если за границей, то вопрос - его резидент ли ее делал, как бы на поверхности.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18542
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8919 раз.
- Подякували: 5662 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Суб 30 тра, 2026 00:12
TUR написав: rjkz написав:
Условно, есть доход, с которого платится (повтрюсь, без конкретики, условно), 30% налогов. И тут сверху "падает" доход, а он в чистом виде, от продажи хаты.
И это уже вполне может выскочить в брекет 40-45%.
Не может ни при каких вариантах.
Вы принципиально не читаете, что ответил именно Вам?Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Спасибо, прочитал после того как этот пост написал.
Но есть еще сопутствующие моменты, где фигурирует доход.
Хотя это временно.
Над думать и узнавать.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18542
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8919 раз.
- Подякували: 5662 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Суб 30 тра, 2026 03:32
TUR
Востаннє редагувалось shapo
в Суб 30 тра, 2026 03:40, всього редагувалось 1 раз.
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 5102
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 878 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 30 тра, 2026 03:37
TUR написав: shapo написав:
Во-первых, не все ставят штамп " выезд на ПМЖ".
Во-вторых, необязательно доверенность делать в консульстве.
И если квартира своя,то 1+1,5% военный сбор.
А 18+5 это для нерезидентов или если сделка третья и следуюшая в году
Мда уж...
Во первых: Николай (rjkz), о котором шла речь, с его слов полностью оформил выезд на ПМЖ со снятием со всех учетов и проставлением печати "выезд на ПМЖ"
Во вторых: доверенность должна быть легализована или оформлена в консульстве.
В третьих: если квартира своя более 3-х лет и это первая продажа в год - то 0% НДФЛ.
Если продажа 2-я или менее 3-х лет - 5% НДФЛ + 5% военный сбор.
Если продажа 3-я и более за год - 18% НДФЛ + 5% военный сбор.
Если продает нерезидент - 18% НДФЛ + 5% военный сбор в любом варианте.
1% это госпошлина, которая платится дополнительно и на других условиях.
1,5% военный сбор в прошлом
У вас о нормах в строительстве значительно лучше получается писать чем о финансах
Естественно, я не финансист и не претендую на эту роль ,а то,что написал это из личного опыта по продаже двух квартир в Киеве.
Не знаю для чего rjkz ставил печать "ПМЖ" и при этом снимался с всех учетов в Украине,видимо потому,что это было до 2017г или для легализации в США ,но я этого не делал как и многие когда получал в израильском посольстве в Киеве визу " Алия" что стало возможным именно с 2017 ,причем не только для Израиля ,а для всех стран - это позволяло не терять украинское гражданство,а я это гражданство получал только для того,чтобы жена имела право находится в стране более 90 дней и ни о каком переезде на ПМЖ даже не помышлял.
До этого чтобы не терять украинское гражданство люди приезжали в Израиль и оформляли его сидя безвылазно в стране 6-9 месяцев.
Оформление доверенности не в консульстве,а у израильского нотариуса с апостилем никаких проблем при продаже не вызвало.
Таким образом я продал две квартиры в Киеве и никого не это смутило,ни покупателя,ни нотариуса оформляющего сделку.
Брокеры предлагали сразу услуги по получении справки от банка для пересечения таможни,но мне это тоже было не нужно,тем более для такой процедуры они не нужны.
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 5102
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 878 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 30 тра, 2026 05:20
rjkz написав:
У меня не только штамп стоит, но и все что нужно было уведомить, чтобы его получить все уведомлено.
Если доверенность делать не в консульстве, то нужен апостиль, который и ежу понятно чтот делался за границей, а если за границей, то вопрос - его резидент ли ее делал, как бы на поверхности.
Хотел отметить ещё один,как на мой взгляд самый важный момент в отличие от процентов и справок - кому вы доверите в Украине продажу квартиры и перевод денег?
Здесь ведь нужен человек имеющий опыт обращения с такими суммами и тот,кому вы безоговорочно верите.
Понятно,что на этом форуме если не каждый первый,то точно каждый второй часто имел дело если не сотнями тысяч,то с десятками тысяч зелёных.
Но в жизни нормативный украинец редко держал в руках более нескольких тысяч долларов,особенно чужих и он просто побоится брать на себя такую ответственность
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 5102
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 878 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25407
|18040693
|
П'ят 08 тра, 2026 08:13
Frant
|
|1380
|6994875
|
|
|3
|137021
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|