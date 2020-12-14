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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12837128381283912840
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 19:57

  Faceless написав:
smdtranz написав:Faceless

вроде стандарт для хрущевки плюс минус
Нє, в хрущовках ніби 3к це десь 50м. Ми в такій жили принаймні, класичний хрущ, 55 м.
А 47 я навіть не можу уявити як це. Хоча там одна прохідна то може якось так зліпили

як щодо 60 квадратів на 4 кімнати ...
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/4-kmnatna-mega-komfortna-kvartira-z-teplim-pdvalom-ID10EEvz.html?search_reason=search%7Corganic
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 20:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  pesikot написав:як щодо 60 квадратів на 4 кімнати ...

Це десь вписується в концепцію, +1 кімната і +10 квадратів.
Проте поляки щас і рекорди хрущовок б'ють
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 05:27

  Faceless написав:
  pesikot написав:як щодо 60 квадратів на 4 кімнати ...

Це десь вписується в концепцію, +1 кімната і +10 квадратів.
Проте поляки щас і рекорди хрущовок б'ють

В Європі пересічний багато і тяжко працює і платить податки. Крім того, корупцію там душать, реально нищать. Тому там пересічний не має можливості купляти/будувати собі хороми.

Потреби пересічного - часто гіпертрофовані. Особливо, якщо гроші прийшли на шару.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 05:51

  Frant написав:
  Faceless написав:
  pesikot написав:як щодо 60 квадратів на 4 кімнати ...

Це десь вписується в концепцію, +1 кімната і +10 квадратів.
Проте поляки щас і рекорди хрущовок б'ють

В Європі пересічний багато і тяжко працює і платить податки. Крім того, корупцію там душать, реально нищать. Тому там пересічний не має можливості купляти/будувати собі хороми.

Потреби пересічного - часто гіпертрофовані. Особливо, якщо гроші прийшли на шару.

Ви там не були, то у не фантазуйте
Investor_K
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