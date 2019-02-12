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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:16

  la9 написав:Так недавно внесли изменения в тарифы Ощадного, для валютообменщиков не кошерные. Или уже все наладилось?)
Как выводите?

Дати відлежатися на Ощадному 2 роб дні і знімайте в касі
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:28

  KVV написав:
  la9 написав:Так недавно внесли изменения в тарифы Ощадного, для валютообменщиков не кошерные. Или уже все наладилось?)
Как выводите?

Дати відлежатися на Ощадному 2 роб дні і знімайте в касі


а в чём виноваты те кто менял, чтобы без конвертации с карт делать покупки?
теперь или конвертация по карте или комиссия ощадника или комиссия карты
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:02

  uaprofi написав:
а в чём виноваты те кто менял, чтобы без конвертации с карт делать покупки?
теперь или конвертация по карте или комиссия ощадника или комиссия карты

А з якої карти ТАСа Ви платите? Який в тому сенс?

По темі - зняти з Ощадного на В5/Платівку/Віку кошти, що пролежали 2 дні.
Так, не миттєво але ж Вам і не горить щось оплатити, як при валютообміні вчора-сьогодні
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:10

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  swan forever написав:Или я чего-то не улавливаю?

см. viewtopic.php?p=4855726#p4855726
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 34353637
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