Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Какие банк меняют JPY и RUR? с нормальным спредом?
OTP smart? но вывод из банки 0.5%-1%&?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 25 жов, 2020 12:37
Какие банк меняют JPY и RUR? с нормальным спредом?
OTP smart? но вывод из банки 0.5%-1%&?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Нед 25 жов, 2020 13:13
УкрГаз предоставляет форекс тоговлю. Можно форекс использовать для валютообмена?
там можно перевести депозит из USD в EUR без плеча и без ставок?
Надо заплатить за обслуживание счета брокеровского? Больше платить там ненадо?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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