|
|
|
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:06
curiousobro написав:
Почему-то в правексе поменялись местами курсы евро и долара.
Что-то наверно накрутили на страничке и парсер сошел с ума
и опять
-
alter
-
-
- Повідомлень: 958
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:32
Пофиксил Правекс
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6140
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:52
mustbe
а можно добавить еще колонку и информацией о наличии наличного долаара в кассах этих банков?
а то сегодня все сказали "доллара нет" - даже по заказанным не обещают, что будет ... Тазик так ваще без сроков ...
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38337
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6108 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:56
IMPRINTER написав:mustbe
а можно добавить еще колонку и информацией о наличии наличного долаара в кассах этих банков?
а то сегодня все сказали "доллара нет" - даже по заказанным не обещают, что будет ... Тазик так ваще без сроков ...
Шоо, тоже болты на шасси посрезало?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1709
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 січ, 2022 17:00
IMPRINTER написав:mustbe
а можно добавить еще колонку и информацией о наличии наличного долаара в кассах этих банков?
а то сегодня все сказали "доллара нет" - даже по заказанным не обещают, что будет ... Тазик так ваще без сроков ...
Это со снятием с вал счета проблемы, я правильно понял?
-
alter
-
-
- Повідомлень: 958
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 січ, 2022 17:02
alter написав: IMPRINTER написав:mustbe
а можно добавить еще колонку и информацией о наличии наличного долаара в кассах этих банков?
а то сегодня все сказали "доллара нет" - даже по заказанным не обещают, что будет ... Тазик так ваще без сроков ...
Это со снятием с вал счета проблемы, я правильно понял?
да, нет доллара ...
так что щас покупка его он-лайн это тока на цифры посмотреть )
ну может по регионам отличается и по конкретным банкам - но общая тенденция - наличный доллар щас в дефиците.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38337
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6108 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: П'ят 14 січ, 2022 17:17
IMPRINTER написав:
а можно добавить еще колонку и информацией о наличии наличного долаара в кассах этих банков?
Можно. Если подскажете откуда можно взять эту инфу )
Можно ещё добавить инфу о возрасте кассирш и размере груди )))
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6140
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:20
Есть ли возможность (или желание) изменить регламент опроса с "каждые полчаса" на "каждые 15 минут"? А то часто приходится самому шариться по курсам в каждом банке из-за такого длинного интервала. Это просто как пожелание, спасибо и за то, что уже есть.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 2700
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3134 раз.
- Подякували: 5141 раз.
-
- Профіль
-
34
17
36
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:26
Striker написав:
Есть ли возможность (или желание) изменить регламент опроса с "каждые полчаса" на "каждые 15 минут"?
В принципе - можно. Но так ли уж нужно ?
Послушаем что скажут другие
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6140
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|