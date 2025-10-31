Разворовали страну - люди в аварийном жилье десятилетиями жить вынуждены!
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Одна моя приятельниця в цьому випадку говорила:
"Шутка юмора классная!"
News from USA
Несподіване підтвердження слів rjkz щодо зливи в Нью Йорку - мій респондент має TPS та працює:
- Так це було щось з чим то((((… Вчора ледве гідроудар не схопив (((( . На робочій машині((((
Довелося об'їжджати через Нью Джерсі, щоб дістатися додому 🤦♂️🤦♂️а це повірте, той ще квест ((((... Коли шлях додому займав з тієї точки де я був-приблизно -40-45 хвилин, я їхав 2.40🤯 пливло (((( зіграло не на руку те, що листя багато, по забивали всі зливи - і самі розумієте що далі сталося) ((( І ну злива, цілий день ...
Отже, черговий «неймовірний» день виявився таким, який вдалося прожити і проплисти 😂
Кінець цитат.
Як вам остання фраза?
Європа почала змінювати законодавство та правила прийому біженців. Не тільки з України.
Всі чули про проблеми для українців в Польщі, Словачичині, Чехії, Німеччині, США.
Цікава подія відбулася у Франції - інформація чисто щодо "дзвіночка".
Деякі питання можуть змінюватися швидко та НЕСПОДІВАНО.
Парламент Франції ВПЕРШЕ (!!!) став на бік опозиції - одіозної партії, яку очолює сумнозвісна Марі Лепен та підтримав пропозицію денонсувати Угоду ще 1968 року (!) про "особливо лояльні умови" прийому у Франції громадян Алжиру.
Громадяни Алжиру могли заїжджати у Францію в багатьох випадках без віз, в пріоритетному порядку отримувати Вид на прожиття та право на роботу... Угода ще за 1968 рік!
Цікаві цифри голосування - щось типу "Погодився через "НЕ МОЖУ": "за" - 185 голосів, "проти" - 184 голоси. Прийнято! Отак 1 (один) голос може змінити все для громадян іншої держави.
P.S. Чисто історично пізнавально. Алжир був колонією Франції. ФРАНЦУЗИ ВИКОРИСТОВУВАЛИ ЯК КУРОРТ. ЩОСЬ ТИПУ ОСТРОВА КУБА ДЛЯ ГРОМАДЯН США. Тривала боротьба за незалежність з кінця 50-х років ХХ сторіччя до 1962 року. Було багато жертв - в тому числі терористичні акції у самій Франції. В 1962 РОЦІ ОТРИМАВ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ - ВСІ ГРОМАДЯНИ Франції ТЕРМІНОВО ЗАЛИШИЛИ КРАЇНУ. Франція відчувала якусь вину за те, що робила в своїй колонії, та встановила певні преференції для громадян тієї країни.
ЦІкаво, що громадяни Франції, які виїхали в 1962 році, отримали у Франції великі преференції - а військові - величезні пенсії.
Дзвіночок цікавий: одне голосування з перевагою в 1 голос.
Все-то ви знаєте, навіть які пенсії призначила Французька республіка в 1962 році відставним майорам.
Реально круто! Тепер я не дивуюся бажанню носити червону «кепку».
Як вам вдалося на диво швидко порівняти «місцеві» (Французька республіка) ціни 1962 року з пенсіями відставних майорів після закінчення франко-алжирської війни в 1962 році?
News from Switzerland
Саме в ці хвилини автобус FlixBus проїхав славетне місце Цюріх, де любив проводити вільний час один нещасний властитель 1/6 частини земної поверхні, якому - так сталося - сифіліс не дав покерувати всім людством.
А тоді - в 1916 році - лідер найбідніших людей світу жив тут - зацініть самі, як жив емігрант, який ніколи не займався заробітчанством:
Гарний будинок за адресою «Дзеркальний проволок, 14». Хорошем иісце: за рогом вулиці Restaurant Hotel Bourbon - Contemporary Dining & Bar, поруч Café & Conditorei 1842 та ресторан італійської кухні Zafferano. Ех, гарно жили раніше емігранти… ще й працювати не треба було… Краса!
Цим автобусом наші українці їдуть із відвідувань України.
В Цюріху коротка зупинка на 15 хвилин і несподіванка: в майже порожній автобус, який рухається аж із Пшемисля далі вглиб Європи, зайшло багато пасажирів.
Всі - громадяни Швейцарії.
Всі 100% - чорношкірі.
Всі 100%.
Я спитав прямо зараз у наших людей: «Таке шоу за додаткову оплату з пасажирів?»
- Та ні, це бонус!
Ось вони які, швейцарці…
Схоже, там газ не має стосунку до пральної машини, і на газі працює тільки сушарка, та й то невідомо, чи буде вона працювати взагалі без електроенергії (думаю, що ні). А холодильники на газі існують. Ліньки було вивчати, як воно працює, використовувались в "будинках на колесах" в автономному режимі. Я так думаю, що загальна ефективність цього дуже низька, і за наявності електроенергії сенсу не має.
M-Audio
Перше що приходить в голову, газ при горінні розкручує турбіну (типу газотурбінного двигуна) і турбіна крутить компресор)
