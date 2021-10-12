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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:06

  curiousobro написав:Почему-то в правексе поменялись местами курсы евро и долара.
Что-то наверно накрутили на страничке и парсер сошел с ума

и опять
alter
 
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Пофиксил Правекс
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:52

mustbe

а можно добавить еще колонку и информацией о наличии наличного долаара в кассах этих банков? :lol: а то сегодня все сказали "доллара нет" - даже по заказанным не обещают, что будет ... Тазик так ваще без сроков ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:56

  IMPRINTER написав:mustbe

а можно добавить еще колонку и информацией о наличии наличного долаара в кассах этих банков? :lol: а то сегодня все сказали "доллара нет" - даже по заказанным не обещают, что будет ... Тазик так ваще без сроков ...

Шоо, тоже болты на шасси посрезало? 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 17:00

  IMPRINTER написав:mustbe

а можно добавить еще колонку и информацией о наличии наличного долаара в кассах этих банков? :lol: а то сегодня все сказали "доллара нет" - даже по заказанным не обещают, что будет ... Тазик так ваще без сроков ...

Это со снятием с вал счета проблемы, я правильно понял?
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 17:02

  alter написав:
  IMPRINTER написав:mustbe

а можно добавить еще колонку и информацией о наличии наличного долаара в кассах этих банков? :lol: а то сегодня все сказали "доллара нет" - даже по заказанным не обещают, что будет ... Тазик так ваще без сроков ...

Это со снятием с вал счета проблемы, я правильно понял?


да, нет доллара ...
так что щас покупка его он-лайн это тока на цифры посмотреть )
ну может по регионам отличается и по конкретным банкам - но общая тенденция - наличный доллар щас в дефиците.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 17:17

  IMPRINTER написав:а можно добавить еще колонку и информацией о наличии наличного долаара в кассах этих банков?

Можно. Если подскажете откуда можно взять эту инфу )
Можно ещё добавить инфу о возрасте кассирш и размере груди )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:20

Есть ли возможность (или желание) изменить регламент опроса с "каждые полчаса" на "каждые 15 минут"? А то часто приходится самому шариться по курсам в каждом банке из-за такого длинного интервала. Это просто как пожелание, спасибо и за то, что уже есть. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:26

  Striker написав:Есть ли возможность (или желание) изменить регламент опроса с "каждые полчаса" на "каждые 15 минут"?

В принципе - можно. Но так ли уж нужно ?
Послушаем что скажут другие
mustbe
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  #<1 ... 75767778
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