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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 31 січ, 2022 15:33
mustbe написав: Striker написав:
Есть ли возможность (или желание) изменить регламент опроса с "каждые полчаса" на "каждые 15 минут"?
В принципе - можно. Но так ли уж нужно ?
Послушаем что скажут другие
давайте сойдем ся на компромисе )
в опервремя каждые - 15 минут.
в неопер - раз в час )
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Додано: Пон 31 січ, 2022 23:24
mustbe написав: Striker написав:
Есть ли возможность (или желание) изменить регламент опроса с "каждые полчаса" на "каждые 15 минут"?
В принципе - можно. Но так ли уж нужно ?
Послушаем что скажут другие
поддержу коллег, иногда 15 минут многое решают
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Lost
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Додано: Пон 31 січ, 2022 23:38
Lost написав: mustbe написав: Striker написав:
Есть ли возможность (или желание) изменить регламент опроса с "каждые полчаса" на "каждые 15 минут"?
В принципе - можно. Но так ли уж нужно ?
Послушаем что скажут другие
поддержу коллег, иногда 15 минут многое решают
да ничего 15 мин тут не решает
окончат принимается решение непосредственно на сайте банка
а общее впечатление о курсе можно сложить и на срезе в полчаса и на межике
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Amethyst
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Додано: Вів 01 лют, 2022 01:38
Amethyst написав: Lost написав:
поддержу коллег, иногда 15 минут многое решают
да ничего 15 мин тут не решает
окончат принимается решение непосредственно на сайте банка
а общее впечатление о курсе можно сложить и на срезе в полчаса и на межике
Так то можно и все курсы смотреть на сайтах банков. Не забывайте, что если инструмент бесполезен вам, это не значит, что он не нужен и всем остальным.
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alter
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Додано: Сер 02 лют, 2022 16:29
Регламент опроса: каждые 15 минут с 9:00 до 20:45
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mustbe
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Додано: Сер 02 лют, 2022 16:55
mustbe написав:
Регламент опроса: каждые 15 минут с 9:00 до 20:45
Спасибо!
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Striker
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Додано: Пон 07 лют, 2022 12:21
Кредит-Днепр, Рада показывает неактуальные курсы
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alter
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:24
alter написав:
Кредит-Днепр, Рада показывает неактуальные курсы
Не поленился, проверил.
Насколько я вижу - курсы актуальные.
Если нет - нужно больше конкретики: показывает курс такой-то, в то время как актуальный - такой-то.
А иначе - просто какой-то пук в лужу
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mustbe
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Додано: Сер 09 лют, 2022 22:19
mustbe написав: alter написав:
Кредит-Днепр, Рада показывает неактуальные курсы
Не поленился, проверил.
Насколько я вижу - курсы актуальные.
Если нет - нужно больше конкретики: показывает курс такой-то, в то время как актуальный - такой-то.
А иначе - просто какой-то пук в лужу
Естественно, что на момент написания сообщения, а не через когда-то.
И спасибо вам за таблицы, но вы считаете, что хамство должно простимулировать меня к дальнейшим продуктивным действиям?
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alter
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