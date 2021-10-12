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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 15:33

  mustbe написав:
  Striker написав:Есть ли возможность (или желание) изменить регламент опроса с "каждые полчаса" на "каждые 15 минут"?

В принципе - можно. Но так ли уж нужно ?
Послушаем что скажут другие


давайте сойдем ся на компромисе )
в опервремя каждые - 15 минут.
в неопер - раз в час )
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 23:24

  mustbe написав:
  Striker написав:Есть ли возможность (или желание) изменить регламент опроса с "каждые полчаса" на "каждые 15 минут"?

В принципе - можно. Но так ли уж нужно ?
Послушаем что скажут другие

поддержу коллег, иногда 15 минут многое решают ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 23:38

  Lost написав:
  mustbe написав:
  Striker написав:Есть ли возможность (или желание) изменить регламент опроса с "каждые полчаса" на "каждые 15 минут"?

В принципе - можно. Но так ли уж нужно ?
Послушаем что скажут другие

поддержу коллег, иногда 15 минут многое решают ;)

да ничего 15 мин тут не решает
окончат принимается решение непосредственно на сайте банка
а общее впечатление о курсе можно сложить и на срезе в полчаса и на межике
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 01:38

  Amethyst написав:
  Lost написав:поддержу коллег, иногда 15 минут многое решают ;)

да ничего 15 мин тут не решает
окончат принимается решение непосредственно на сайте банка
а общее впечатление о курсе можно сложить и на срезе в полчаса и на межике

Так то можно и все курсы смотреть на сайтах банков. Не забывайте, что если инструмент бесполезен вам, это не значит, что он не нужен и всем остальным.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 16:29

Регламент опроса: каждые 15 минут с 9:00 до 20:45
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 16:55

  mustbe написав:Регламент опроса: каждые 15 минут с 9:00 до 20:45

Спасибо!
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:21

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Кредит-Днепр, Рада показывает неактуальные курсы
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:24

  alter написав:Кредит-Днепр, Рада показывает неактуальные курсы

Не поленился, проверил.
Насколько я вижу - курсы актуальные.
Если нет - нужно больше конкретики: показывает курс такой-то, в то время как актуальный - такой-то.
А иначе - просто какой-то пук в лужу
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:19

  mustbe написав:
  alter написав:Кредит-Днепр, Рада показывает неактуальные курсы

Не поленился, проверил.
Насколько я вижу - курсы актуальные.
Если нет - нужно больше конкретики: показывает курс такой-то, в то время как актуальный - такой-то.
А иначе - просто какой-то пук в лужу


Естественно, что на момент написания сообщения, а не через когда-то. И минимум в течение двух опросов.
И спасибо вам за таблицы, но вы считаете, что хамство должно простимулировать меня к дальнейшим продуктивным действиям? :evil:
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 07:32

  alter написав:Естественно, что на момент написания сообщения, а не через когда-то. И минимум в течение двух опросов.
И спасибо вам за таблицы, но вы считаете, что хамство должно простимулировать меня к дальнейшим продуктивным действиям? :evil:

Я не ставлю перед собой задачу кого-то стимулировать.
Просто говорю, не первый раз: в багрепортах - нужен максимум конкретики:
показывает неправильный курс X вместо правильного Y
mustbe
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