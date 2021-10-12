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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:48
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
В Телеграмі є канал "Онлайн курс валют" - що 10 хв оновлюють (вночі, звісно, ні).
Додано: Нед 13 лют, 2022 11:18
Никто сейчас не предлагает онлайн-обмен фунтов ?
Или как и раньше: фунты - только налом, через кассу ?
Додано: Нед 13 лют, 2022 14:22
Додано: Нед 13 лют, 2022 16:33
Эксим возит Турецкими авиалиниями.
Турки даже в Афганистан летали и летают )
У них свои самолеты, а не в лизинге.
Ну по крайней мере на этой неделе отдадут, тем более мы же вип-клиенты как никак - я свои инфинити от эксим бонуса не закрывал ) А в вип-кассе там все намного жирнее - там же белые люди обслуживаются, а не нищеброды по талончику из электронной очереди )
Додано: Вів 15 лют, 2022 12:42
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Кредит днепр 12:04 курсы .10 .30
Таблицы 12:02 и 12:20 .30 .80
Додано: Вів 15 лют, 2022 12:50
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