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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:48

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

В Телеграмі є канал "Онлайн курс валют" - що 10 хв оновлюють (вночі, звісно, ні).
tetiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 11:18

Никто сейчас не предлагает онлайн-обмен фунтов ?
Или как и раньше: фунты - только налом, через кассу ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 14:22

  mustbe написав:Никто сейчас не предлагает онлайн-обмен фунтов ?
Или как и раньше: фунты - только налом, через кассу ?

Обновилось приложение пумба и там добавили фунт
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 15:39

Эксим красава - 28,06 держит )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 16:12

IMPRINTER, а отдаст? А то вдрух самолёты уже не литааають :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 16:33

  Amethyst написав:IMPRINTER, а отдаст? А то вдрух самолёты уже не литааають :mrgreen:


Эксим возит Турецкими авиалиниями.
Турки даже в Афганистан летали и летают )
У них свои самолеты, а не в лизинге.

Ну по крайней мере на этой неделе отдадут, тем более мы же вип-клиенты как никак - я свои инфинити от эксим бонуса не закрывал ) А в вип-кассе там все намного жирнее - там же белые люди обслуживаются, а не нищеброды по талончику из электронной очереди )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:42

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Кредит днепр 12:04 курсы .10 .30
Таблицы 12:02 и 12:20 .30 .80
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:50

  alter написав:Кредит днепр 12:04 курсы .10 .30
Таблицы 12:02 и 12:20 .30 .80

На 12:33 - 28.10-28.30
Не надо сразу паниковать, подождите хоть полчаса, чтобы менеджеры обновили все каналы
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:14

А-банк онлайн:
USD 28.10 / 28.49
EUR 32.00 / 32.3625
tetiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:06

Пофиксил ломбард
mustbe
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