Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

klug написав:У ЛУМУМБи можуть бути й інші сюрпризи: треба уточнити, чи їх взагалі можна зняти і що там з конвертацією при оплаті.
Там всё грустно и печально: очень похоже что при оплате идёт конверт через доллар
В связи с чем - вопрос: Посоветуйте бесплатную карту в фунтах, оплата в интернете с которой происходит напрямую, без комиссий и без конверта через другие валюты. Раньше с этим отлично справлялась Вика, но увы...
klug написав:У ЛУМУМБи можуть бути й інші сюрпризи: треба уточнити, чи їх взагалі можна зняти і що там з конвертацією при оплаті.
Там всё грустно и печально: очень похоже что при оплате идёт конверт через доллар
В связи с чем - вопрос: Посоветуйте бесплатную карту в фунтах, оплата в интернете с которой происходит напрямую, без комиссий и без конверта через другие валюты. Раньше с этим отлично справлялась Вика, но увы...
у бабы лизы корона сегодня объявилась, а ей 95 лет как никак ... так что не сиключено, что скоро все фунты с ее портретом станую "ветхими", ибо их придется менять.
IMPRINTER написав:у бабы лизы корона сегодня объявилась, а ей 95 лет как никак ... так что не сиключено, что скоро все фунты с ее портретом станую "ветхими", ибо их придется менять.
Ну такое, все под богом ходим. Подведу итог по своим изысканиям на тему фунтовой карты: 1. ТАС-Вика - Небесплатно. Обмен в кедах. Но - честная оплата, без потери на конверте. 2. ПУМБ - Бесплатно. Онлайн-обмен (правда - с нехилой маржой). Но - операции через доллар, с потерями на курсовых разницах. Других вариантов вообще не вижу. Пичалька
IMPRINTER написав:у бабы лизы корона сегодня объявилась, а ей 95 лет как никак ... так что не сиключено, что скоро все фунты с ее портретом станую "ветхими", ибо их придется менять.
Ну такое, все под богом ходим. Подведу итог по своим изысканиям на тему фунтовой карты: 1. ТАС-Вика - Небесплатно. Обмен в кедах. Но - честная оплата, без потери на конверте. 2. ПУМБ - Бесплатно. Онлайн-обмен (правда - с нехилой маржой). Но - операции через доллар, с потерями на курсовых разницах. Других вариантов вообще не вижу. Пичалька