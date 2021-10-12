Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Аваль: " Увага! Банк тимчасово призупиняє роботу відділень в Донецькій та Луганській областях, а також частини відділень в Харківській, Херсонській, Одеській та Київській областях. На решті території працюємо. Інформацію буде відображено на мапі відділень на сайті та в мобільному додатку. Звертаємо увагу, згідно з Постановою НБУ наразі призупинена купівля іноземної валюти та тимчасово обмежена видача готівки до 100.000 грн. ТАКОЖ НА ДАНИЙ МОМЕНТ ОПЕРАЦІЇ В РАХУНОК КРЕДИТНИХ КОШТІВ ТИМЧАСОВО ПРИПИНЕНО. Слідкуйте за оновленнями. Всі деталі на нашому сайті https://raiffeisen.ua "