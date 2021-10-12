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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 16:50

Перевёл соседок с Иконы на Нео
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 00:39

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:Трыдцядку сегодня увидим?

Увидели сегодня, и весьма уверенно (


думаю сегшолдня 40 увидим уже.
начинается серьезная заварушка.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 12:06

Поломалось несколько банкингов, не буду пока чинить.

Онлайн-валютообмен вообще работает ? Или только на приём ? Или как ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 12:20

  mustbe написав:Поломалось несколько банкингов, не буду пока чинить.

Онлайн-валютообмен вообще работает ? Или только на приём ? Или как ?



Отак зараз у банку Львів:
ВалютаКупівляПродажНБУ
Долар США30.0030.9529.2549КупитиПродати
Євро33.7034.8033.1707КупитиПродати

(Не сходиться з http://mustbe.ml/kurs/ )
Кнопка "купити" -- неактивна.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 15:50

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Аваль:
"
Увага!
Банк тимчасово призупиняє роботу відділень в Донецькій та Луганській областях, а також частини відділень в Харківській, Херсонській, Одеській та Київській областях. На решті території працюємо. Інформацію буде відображено на мапі відділень на сайті та в мобільному додатку. Звертаємо увагу, згідно з Постановою НБУ наразі призупинена купівля іноземної валюти та тимчасово обмежена видача готівки до 100.000 грн. ТАКОЖ НА ДАНИЙ МОМЕНТ ОПЕРАЦІЇ В РАХУНОК КРЕДИТНИХ КОШТІВ ТИМЧАСОВО ПРИПИНЕНО. Слідкуйте за оновленнями. Всі деталі на нашому сайті https://raiffeisen.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:40

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Депозити отже, до уваги не йдуть, а кредити позакривали. ОК.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 10:21

Починил все те банки, которые поломались с начала войны
mustbe
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