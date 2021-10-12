Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 23 лют, 2022 16:50
Перевёл соседок с Иконы на Нео
mustbe
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Додано: Чет 24 лют, 2022 00:39
mustbe написав: IMPRINTER написав:
Трыдцядку сегодня увидим?
Увидели сегодня, и весьма уверенно (
думаю сегшолдня 40 увидим уже.
начинается серьезная заварушка.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
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Додано: Чет 24 лют, 2022 12:06
Поломалось несколько банкингов, не буду пока чинить.
Онлайн-валютообмен вообще работает ? Или только на приём ? Или как ?
mustbe
Повідомлень: 6275
З нами з: 27.12.17
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Подякували: 771 раз.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 12:20
mustbe написав:
Поломалось несколько банкингов, не буду пока чинить.
Онлайн-валютообмен вообще работает ? Или только на приём ? Или как ?
Отак зараз у банку Львів:
ВалютаКупівляПродажНБУ
Долар США30.0030.9529.2549КупитиПродати Євро33.7034.8033.1707КупитиПродати
(Не сходиться з
http://mustbe.ml/kurs/
)
Кнопка "купити" -- неактивна.
Bobua
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Додано: Чет 24 лют, 2022 15:50
Аваль:
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Увага!
Банк тимчасово призупиняє роботу відділень в Донецькій та Луганській областях, а також частини відділень в Харківській, Херсонській, Одеській та Київській областях. На решті території працюємо. Інформацію буде відображено на мапі відділень на сайті та в мобільному додатку. Звертаємо увагу, згідно з Постановою НБУ наразі призупинена купівля іноземної валюти та тимчасово обмежена видача готівки до 100.000 грн. ТАКОЖ НА ДАНИЙ МОМЕНТ ОПЕРАЦІЇ В РАХУНОК КРЕДИТНИХ КОШТІВ ТИМЧАСОВО ПРИПИНЕНО. Слідкуйте за оновленнями. Всі деталі на нашому сайті
https://raiffeisen.ua
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Bobua
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 00:40
Депозити отже, до уваги не йдуть, а кредити позакривали. ОК.
Прораб
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Додано: Сер 08 чер, 2022 10:21
Починил все те банки, которые поломались с начала войны
mustbe
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Додано: Суб 02 лип, 2022 12:34
А вже працює онлайн-обмін в банках?
Bobua
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Додано: Суб 02 лип, 2022 12:50
Bobua написав:
А вже працює онлайн-обмін в банках?
Ні.
Zochan
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Додано: Суб 02 лип, 2022 13:48
Bobua написав:
А вже працює онлайн-обмін в банках?
Приходьте, коли Крим буде за нами.
klug
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