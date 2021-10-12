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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 25 лип, 2022 23:53
А есть похожие таблицы по карточным курсам конвертации?
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Alexey_k9
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Додано: Вів 26 лип, 2022 01:16
Alexey_k9https://minfin.com.ua/ua/currency/cards/usd/
Єдиний нюанс - не враховані персонажі на кшталт БВР або ізі.
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klug
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Додано: Вів 26 лип, 2022 11:38
Дякую! Схоже БВР перестав бути цікавим з точки зору курсу.
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Alexey_k9
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