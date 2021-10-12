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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 23:53

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

А есть похожие таблицы по карточным курсам конвертации?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 01:16

Alexey_k9
https://minfin.com.ua/ua/currency/cards/usd/
Єдиний нюанс - не враховані персонажі на кшталт БВР або ізі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:38

  klug написав:Alexey_k9
https://minfin.com.ua/ua/currency/cards/usd/
Єдиний нюанс - не враховані персонажі на кшталт БВР або ізі.


Дякую! Схоже БВР перестав бути цікавим з точки зору курсу.
Alexey_k9
 
Повідомлень: 178
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