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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 25 лип, 2022 23:53
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
А есть похожие таблицы по карточным курсам конвертации?
Додано: Вів 26 лип, 2022 01:16
Alexey_k9
Єдиний нюанс - не враховані персонажі на кшталт БВР або ізі.
Додано: Вів 26 лип, 2022 11:38
Дякую! Схоже БВР перестав бути цікавим з точки зору курсу.
Додано: Вів 26 лип, 2022 13:01
Дилячись для чого. На сьогодні краще курс лише у МІБ (у кого він є?) та у Кредо (але там ще +1% за конвертацію). Може Ви пропустили, але БВР свої драконівські 15% комісії при оплаті відмінив разом із підвищенням курсу, але залишив деякі комісії на закордонні перекази та кеш.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:21
Додано: Суб 31 гру, 2022 17:22
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
З 23.12 не оновлюються курси.
Це якийся баг чи сервісу каюк?
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