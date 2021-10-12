Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 26 лип, 2022 00:53
А есть похожие таблицы по карточным курсам конвертации?
Alexey_k9
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Додано: Вів 26 лип, 2022 02:16
Alexey_k9 https://minfin.com.ua/ua/currency/cards/usd/
Єдиний нюанс - не враховані персонажі на кшталт БВР або ізі.
klug
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Додано: Вів 26 лип, 2022 12:38
Дякую! Схоже БВР перестав бути цікавим з точки зору курсу.
Alexey_k9
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Додано: Вів 26 лип, 2022 14:01
Alexey_k9 написав:
Дякую! Схоже БВР перестав бути цікавим з точки зору курсу.
Дилячись для чого. На сьогодні краще курс лише у МІБ (у кого він є?) та у Кредо (але там ще +1% за конвертацію). Може Ви пропустили, але БВР свої драконівські 15% комісії при оплаті відмінив разом із підвищенням курсу, але залишив деякі комісії на закордонні перекази та кеш.
klug
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:53
КомИнБанк 29.25 32.00 по доллару светится
Habib
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:21
Habib написав:
КомИнБанк 29.25 32.00 по доллару светится
Дык он такие курсы и рисует в ИБ.
Пофиг, всё равно неактуально, не пашет онлайн-обмен
mustbe
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Додано: Суб 31 гру, 2022 18:22
З 23.12 не оновлюються курси.
Це якийся баг чи сервісу каюк?
curiousobro
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Додано: Нед 01 січ, 2023 13:11
curiousobro написав:
З 23.12 не оновлюються курси.
Це якийся баг чи сервісу каюк?
Вам показалось )
mustbe
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Додано: Пон 21 сер, 2023 11:05
а приват?
brz70088
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Додано: Пон 28 кві, 2025 10:41
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