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Житлово-комунальне
господарство в контексті

Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 11:48

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«Нафтогаз» оголосив ціну на газ для українців на найближчий рік
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  #<1 ... 49505152
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