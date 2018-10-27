|
|
Житлово-комунальне господарство в контексті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 23 кві, 2025 11:48
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6101
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2416
|643708
|