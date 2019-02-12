По последним статданным в 2019 году День святого Валентина планирует праздновать три четверти украинцев. Любопытно, но чтобы удивлять любимых, и дарить подарки на такие праздники, как День св. Валентина, 8 Марта, и т.д., украинцы часто тратят последние средства. Некоторые даже берут для подарков микрокредиты.
Расскажите, сколько денег на подарки в эти праздники тратите вы? Какие подарки вы обычно дарите и как дорого они вам обходятся?Если ли у вас лимиты, либо вы готовы потратить даже последнее (главное, чтобы любимый человек был доволен)? Либо наоборот, считаете, что на таких праздниках лучше экономить? Поделитесь, интересно мнение каждого читателя
З такими цінами сумніваюся, що можна знайти щось дуже дешеве. А от якщо про подарунок подумати завчасно то можна зекономити. Можна натрапити на привабливі акційні пропозиції, ті ж самі покупки з вигідним кешбеком чи промокодом. Головне обдумати, що купувати і чи дійсно потрібне це близькій людині, а не купити бо акція
Никогда ничего не дарил своей жене ни на день рождения ни на 8 марта ни на Валентина. Вообще не понимаю, как можно своей жене что-то дарить? Если у вас настоящая семья, то все ваши деньги общие! То есть я должен взять свои ( а значит и ее деньги! ) и купить за общие деньги подарок.... С таким же успехом она сама может взять эти же деньги и купить все что нужно.
Странный вопрос в голосовалке: "Какую сумму Вы обычно тратите на подарки?" По-моему очевидно, что сумма подарка зависит как минимум от важности праздника и степени родства с человеком. Юбилей жены и др коллеги по работе - немного разные праздники, и суммы будут, соответственно разные
Ferox написав:Никогда ничего не дарил своей жене ни на день рождения ни на 8 марта ни на Валентина. Вообще не понимаю, как можно своей жене что-то дарить? Если у вас настоящая семья, то все ваши деньги общие! То есть я должен взять свои ( а значит и ее деньги! ) и купить за общие деньги подарок.... С таким же успехом она сама может взять эти же деньги и купить все что нужно.
ну вы даете, как же это так, у жены, ближайшего человека, праздник. особенно про день рождения я вообще в шоке был. внимание же важно. надеюсь хоть завтрак ей в праздничные дни можете сделать и посуду за всеми помыть... никто не говорит тратить миллионы