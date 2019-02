Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 12 лют, 2019 13:33 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.02.19 США



Фондовые индексы США закрылись преимущественно с ростом в понедельник после нестабильной сессии на фоне начала нового раунда переговоров по тарифам между США и Китаем в Пекине и угрозы очередного частичного закрытия правительства.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 53,22 пункта, или на 0,2%, до 25 053,11 пункта.

Индекс S&P500 вырос на 1,92 пункта до 2 709,80 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 9,71 пункта, 0,1%, до 7 307,90 пункта.



Последний раунд торговых переговоров между США и Китаем начался в понедельник с переговоров на рабочем уровне в Пекине, в то время как министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер должны прибыть в четверг для обсуждения на более высоком уровне.



Министерство коммерции Китая в субботу подтвердило, что очередной раунд китайско-американских переговоров пройдет в Пекине 14-15 февраля. В понедельник делегация США прибыла в Пекин на предварительные переговоры.

Кроме того, портал Axios в понедельник со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что очередная встреча лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина может пройти в резиденции американского президента Мар-а-Лаго на юге Флориды. По информации собеседников издания, советники Трампа неформально обсуждают Мар-а-Лаго как возможное место для саммита, результатом которого может стать завершение торговой войны между США и Китаем.



В конце ноября прошлого года Трамп отложил до 1 марта повышения американских пошлин на китайские товары, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению.

«Большинство хороших новостей на этом уровне уже отразились на стоимости акций», - отметил агентству MarketWatch Том Эссе, президент Sevens Report.



Инвесторы также готовятся к очередному закрытию правительства после того, как переговоры между партиями были прерваны.



Мэт Клоди, директор по инвестициям в Kleebeck Wealth Management, рассказал, что устойчивый рост основных индексов с начала года обусловлен «ощущением того, что ФРС совершил разворот на 180 градусов» после повышения ставок четыре раза в прошлом году.

Но теперь инвесторы должны признать тот факт, что ФРС, вероятно, сможет воздержаться от дальнейшего повышения ставок, если глобальная слабость действительно замедлит экономику США, - сказал он. - «Если через несколько месяцев мы увидим дальнейшее замедление темпов роста в Китае и Европе, ситуация с инвестированием может быть намного хуже».



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,21% до уровня 25 053,11 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,07%, до 2 709,80 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,13% до 7 307,91 пункта.



Европа



Европейские фондовые рынки в понедельник выросли, выкупив пятничное снижение.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,65% после снижения на 0,40% в пятницу.



Представители ЕЦБ полны оптимизма, утверждая, не смотря на временное замедление, фундаментальные показания еврозоны сильнее, чем перед кризисом.

Правительству Италии пришло время исполнять довольно требовательный бюджет.



Фундаментальные показатели еврозоны в хорошей форме, несмотря на замедление;



Объем промышленного производства в Германии в декабре снизился, это не ожидалось, и снижение, таким образом, продолжается четыре месяца подряд.



Промышленно производства в Италии в декабре снизилось на 0,8% с падения на 1,6% в предыдущем месяце.



Индикатор потерял 5,5% г/г с 2,6% г/г.



В то же время в квартальном докладе ЕС в четверг заявил, что экономический рост будет существенно замедляться в этом году.

В центре внимания рынков остаются торговые отношения США и Китая. Министерство коммерции КНР в субботу подтвердило, что очередной раунд китайско-американских переговоров по устранению торговых трений пройдет в Пекине 14-15 февраля. Со стороны США в них примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин.



Встреча в Пекине состоится за две недели до предполагаемого повышения американских пошлин на китайские товары, что станет очередным витком торговой войны между странами. В конце ноября президент США Дональд Трамп отложил до 1 марта такое повышение, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению.



Хотя обе стороны вряд ли достигнут соглашения по волнующим их вопросам на этой встрече, рынок ожидает, что дедлайн будет продлен, поэтому на данный момент инвесторы настроены не особо пессимистично.



Кроме того, инвесторы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что очередная встреча Трампа и Си Цзиньпина может пройти в марте в резиденции американского президента Мар-а-Лаго на юге Флориды. По имеющимся данным, советники Трампа неформально обсуждают Мар-а-Лаго как возможное место для саммита, результатом которого может стать завершение торговой войны между США и Китаем.



Банк Англии, как и ожидалось, не делал изменений в политике на заседании в феврале. Но он снизил его прогноз роста экономики Великобритании до 1,2% в этом году с 1,7%, указывая на опасения, связанные с Brexit.



Инвесторы также следили за новостями по Brexit.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, вероятно, вернется из Брюсселя с пустыми руками в свете комментария президента Европейского совета Дональда Туска, который в воскресенье заявил, что для тех, кто организовывал Brexit, «есть специальное место в аду».



Акции банков преимущественно поднимались после пятничного снижения.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,65% после снижения на 0,40% в пятницу.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,82% и составил 7 128,11 пункта.



Немецкий DAX поднялся на 0,99% до 11 014,59 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,06% — на отметке 5 014,47 пункта.



Азия



Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник увеличились, внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на очередном ранде торговых переговоров между США и Китаем.



Они намечены на 14-15 февраля и пройдут в Пекине. Китайскую сторону снова будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.



Позитивом для рынков стала также новость о том, что демократы и республиканцы в американском Конгрессе достигли принципиального соглашения по финансированию охраны мексиканской границы, что должно предотвратить очередную приостановку деятельности правительства США в ближайшие выходные.



Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific увеличился на 0,9%. Это первый подъем индикатора за последние пять дней.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов подскочили соответственно на 2,61% и 2,16%. Биржи страны не работали в понедельник, и сейчас рынок отыгрывает хорошую корпоративную отчетность, опубликованную в конце прошлой недели.



Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 0,68%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,1%.



Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 0,45%.



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,3%.



Котировки акций автопроизводителя Toyota выросли на 2,4%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 3%.



Меж тем цена бумаг Sony опустилась на 1,1%. Компания сообщила о том, что Джим Райан с 1 апреля станет новым главой подразделения Sony Interactive Entertainment, занимающегося выпуском консолей PlayStation. Его предшественник проработал на этой должности менее двух лет.



Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 2,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,4%.

Бумаги автомобильной компании Hyundai Motor подорожали на 0,8%, производителя бытовой электроники LG Electronics - на 3,8%.



В том числе рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,7%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в понедельник выросли. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,3% - до 2510,22 пункта, индекс РТС вырос на 0,14%, до 1201,33 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,58%, до 65,46 RUB/USD, курс евро поднялся на 0,21%, до 74,09 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,45% - до $62,1 за баррель.



Бумаги Сбербанка увеличились в цене на 1,63%, «Газпрома» — на 0,86%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,58%. Акции «АЛРОСы» опустились в цене на 0,3%, Московской биржи — на 0,44%.



Индекс Мосбиржи после коррекции от исторических максимумов, установленных на прошлой неделе в районе 2 550 пунктов, продолжает удерживать позиции выше поддержки на уровне 2 500 пунктов. Пока нет никаких поводов для разговоров о развороте рынка РФ. Более того, в случае улучшения внешнего фона «быки» вернут себе инициативу и попытаются вывести рынок на новые исторические максимумы.



На этой неделе решающую роль в динамике индекса Мосбиржи окажут возобновившиеся словесные интервенции о новом пуле экономических санкций по отношению к России,

На фоне падения мировых цен на нефть во вторник ожидается падение российских фондовых индексов: по индексу Мосбиржи - ниже уровня в 2500 пунктов, РТС - 1180-1200 пунктов



Внешний фон, вероятно, в ближайшие дни сохранит умеренно позитивный настрой в свете очередного раунда переговоров между США и Китаем. Таким образом, для нефти Brent не появится предпосылок для выхода из области $61-63 за баррель.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 11 февраля повысился на 2,55 пункта или на 0,46% до уровня 554,86 пункта.



Объем торгов за день составил 79,80 млн. грн., акциями наторговали 1,57 млн. грн.



Как сообщалось, в пятницу 08 февраля ПФТС-индекс понизился на 4,72 пункта или на 0,85% до уровня 552,31 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 4,05 пункта или на 0,80% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник после сообщений о том, что встреча лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина может пройти в марте.



По состоянию на 07.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,83% - до 2639,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,17%, до 1338,48 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,16% - до 27985,35 пункта, южнокорейский KOSPI опускался на 0,1%, до 2174,55 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 терял 0,3%, до 6053,4 пункта.



Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с национальным праздником, по итогам пятницы японский Nikkei 225 упал на 2,01% - до 20333,17 пункта.



Инвесторы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что очередная встреча Трампа и Си Цзиньпина может пройти в марте в резиденции американского президента Мар-а-Лаго на юге Флориды. По имеющимся данным, советники Трампа неформально обсуждают Мар-а-Лаго как возможное место для саммита, результатом которого может стать завершение торговой войны между США и Китаем.



В конце ноября прошлого года Трамп отложил до 1 марта повышения американских пошлин на китайские товары, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению.



Азиатские рынки завершили прошлую неделю в «минусе», что отразило усиление обеспокоенности относительно способности США и Китая договориться о снижении торговой напряженности до 01 марта.



Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов в понедельник в ожидании нового раунда переговоров США и Китая, направленных на разрешение торговых противоречий между странами.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,36% - до 2653,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,9%, до 1347,94 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,7% - до 28143,84 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,17%, до 2180,73 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,18%, до 6060,8 пункта.



Биржи Японии были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником, по итогам пятницы японский Nikkei 225 упал на 2,01% - до 20333,17 пункта.



В центре внимания рынков остаются торговые отношения США и Китая. Министерство коммерции КНР в субботу подтвердило, что очередной раунд китайско-американских переговоров по устранению торговых трений пройдет в Пекине 14-15 февраля. Со стороны США в них примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин.



Встреча в Пекине состоится за две недели до предполагаемого повышения американских пошлин на китайские товары, что станет очередным витком торговой войны между странами. В конце ноября президент США Дональд Трамп отложил до 1 марта такое повышение, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению.



Хотя обе стороны вряд ли достигнут соглашения по волнующим их вопросам на этой встрече, рынок ожидает, что дедлайн будет продлен, поэтому на данный момент инвесторы настроены не особо пессимистично.



Кроме того, инвесторы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что очередная встреча Трампа и Си Цзиньпина может пройти в марте в резиденции американского президента Мар-а-Лаго на юге Флориды. По имеющимся данным, советники Трампа неформально обсуждают Мар-а-Лаго как возможное место для саммита, результатом которого может стать завершение торговой войны между США и Китаем.



Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 0,46% - до 554,86 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 79,8 млн. грн., в том числе акциями - 1,57 млн. грн.



Среди индексных акций подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,61%).

Отрицательную динамику показали акции Укрнафты (-0,4%) и Центрэнерго (-0,21%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,93% - до 423,19 пункта при объеме торгов немногим более 2 млн. злотых (14,1 млн. грн.).



В «индексной корзине» упали в цене акции «Агротона» (-4,58%), «Кернела» (-1,96%) и «Овостара» (-1,85%).

Положительную динамику показали акции «Астарты» (+0,82%) и агрохолдинга ИМК (+0,71%).



К полудню вторника, 12 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник в надежде на то, что Китай и США достигнут прогресса в рамках нового раунда торговых переговоров, которые пройдут на текущей неделе в Пекине.



По состоянию на 06.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,72% - до 2673,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,37%, до 1366,37 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,16% - до 28188,14 пункта, южнокорейский KOSPI -на 0,43%, до 2190,49 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавлял 0,33%, до 6081 пункта, японский Nikkei 225 рос на 2,66% - до 20874,12 пункта.



Участники торгов с оптимизмом ждут очередных переговоров США и Китая, направленных на разрешение торгового конфликта. Министерство коммерции Китая в субботу подтвердило, что очередной раунд китайско-американских переговоров пройдет в Пекине 14-15 февраля.



В понедельник делегация США прибыла в Пекин на предварительные переговоры.



«В торговой войне победителя не будет. Так что в какой-то момент они, вероятно, достигнут соглашения», - сказал старший стратег Rakuten Securities Муцуми Кагава.

Торговая война между США и Китаем уже затрагивает рост мировой экономики, оказывая давление на доверие бизнеса и промышленную активность. Инвесторов беспокоит, что затяжной торговый конфликт двух крупнейших мировых экономик может серьезно повредить корпоративным доходам во всем мире. В частности, , аналитики на данный момент прогнозируют снижение совокупной прибыли американских компаний в текущем квартале на 0,2% в годовом исчислении, что станет первым сокращением показателя со второго квартала 2016 года.



Во-вторых фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник увеличились, внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на очередном ранде торговых переговоров между США и Китаем.



Они намечены на 14-15 февраля и пройдут в Пекине. Китайскую сторону снова будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.



Позитивом для рынков стала также новость о том, что демократы и республиканцы в американском Конгрессе достигли принципиального соглашения по финансированию охраны мексиканской границы, что должно предотвратить очередную приостановку деятельности правительства США в ближайшие выходные.



Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific увеличился на 0,9%. Это первый подъем индикатора за последние пять дней.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов подскочили соответственно на 2,61% и 2,16%. Биржи страны не работали в понедельник, и сейчас рынок отыгрывает хорошую корпоративную отчетность, опубликованную в конце прошлой недели.



Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 0,68%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,1%.



Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 0,45%.



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,3%.



Котировки акций автопроизводителя Toyota выросли на 2,4%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 3%.



Меж тем цена бумаг Sony опустилась на 1,1%. Компания сообщила о том, что Джим Райан с 1 апреля станет новым главой подразделения Sony Interactive Entertainment, занимающегося выпуском консолей PlayStation. Его предшественник проработал на этой должности менее двух лет.



Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 2,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,4%.

Бумаги автомобильной компании Hyundai Motor подорожали на 0,8%, производителя бытовой электроники LG Electronics - на 3,8%.



В том числе рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,7%.





Фондовые индексы США закрылись преимущественно с ростом в понедельник после нестабильной сессии на фоне начала нового раунда переговоров по тарифам между США и Китаем в Пекине и угрозы очередного частичного закрытия правительства.Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 53,22 пункта, или на 0,2%, до 25 053,11 пункта.Индекс S&P500 вырос на 1,92 пункта до 2 709,80 пункта.Индекс Nasdaq Composite прибавил 9,71 пункта, 0,1%, до 7 307,90 пункта.Последний раунд торговых переговоров между США и Китаем начался в понедельник с переговоров на рабочем уровне в Пекине, в то время как министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер должны прибыть в четверг для обсуждения на более высоком уровне.Министерство коммерции Китая в субботу подтвердило, что очередной раунд китайско-американских переговоров пройдет в Пекине 14-15 февраля. В понедельник делегация США прибыла в Пекин на предварительные переговоры.Кроме того, портал Axios в понедельник со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что очередная встреча лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина может пройти в резиденции американского президента Мар-а-Лаго на юге Флориды. По информации собеседников издания, советники Трампа неформально обсуждают Мар-а-Лаго как возможное место для саммита, результатом которого может стать завершение торговой войны между США и Китаем.В конце ноября прошлого года Трамп отложил до 1 марта повышения американских пошлин на китайские товары, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению.«Большинство хороших новостей на этом уровне уже отразились на стоимости акций», - отметил агентству MarketWatch Том Эссе, президент Sevens Report.Инвесторы также готовятся к очередному закрытию правительства после того, как переговоры между партиями были прерваны.Мэт Клоди, директор по инвестициям в Kleebeck Wealth Management, рассказал, что устойчивый рост основных индексов с начала года обусловлен «ощущением того, что ФРС совершил разворот на 180 градусов» после повышения ставок четыре раза в прошлом году.Но теперь инвесторы должны признать тот факт, что ФРС, вероятно, сможет воздержаться от дальнейшего повышения ставок, если глобальная слабость действительно замедлит экономику США, - сказал он. - «Если через несколько месяцев мы увидим дальнейшее замедление темпов роста в Китае и Европе, ситуация с инвестированием может быть намного хуже».Европейские фондовые рынки в понедельник выросли, выкупив пятничное снижение.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,65% после снижения на 0,40% в пятницу.Представители ЕЦБ полны оптимизма, утверждая, не смотря на временное замедление, фундаментальные показания еврозоны сильнее, чем перед кризисом.Правительству Италии пришло время исполнять довольно требовательный бюджет.Фундаментальные показатели еврозоны в хорошей форме, несмотря на замедление;Объем промышленного производства в Германии в декабре снизился, это не ожидалось, и снижение, таким образом, продолжается четыре месяца подряд.Промышленно производства в Италии в декабре снизилось на 0,8% с падения на 1,6% в предыдущем месяце.Индикатор потерял 5,5% г/г с 2,6% г/г.В то же время в квартальном докладе ЕС в четверг заявил, что экономический рост будет существенно замедляться в этом году.В центре внимания рынков остаются торговые отношения США и Китая. Министерство коммерции КНР в субботу подтвердило, что очередной раунд китайско-американских переговоров по устранению торговых трений пройдет в Пекине 14-15 февраля. Со стороны США в них примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин.Встреча в Пекине состоится за две недели до предполагаемого повышения американских пошлин на китайские товары, что станет очередным витком торговой войны между странами. В конце ноября президент США Дональд Трамп отложил до 1 марта такое повышение, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению.Хотя обе стороны вряд ли достигнут соглашения по волнующим их вопросам на этой встрече, рынок ожидает, что дедлайн будет продлен, поэтому на данный момент инвесторы настроены не особо пессимистично.Кроме того, инвесторы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что очередная встреча Трампа и Си Цзиньпина может пройти в марте в резиденции американского президента Мар-а-Лаго на юге Флориды. По имеющимся данным, советники Трампа неформально обсуждают Мар-а-Лаго как возможное место для саммита, результатом которого может стать завершение торговой войны между США и Китаем.Банк Англии, как и ожидалось, не делал изменений в политике на заседании в феврале. Но он снизил его прогноз роста экономики Великобритании до 1,2% в этом году с 1,7%, указывая на опасения, связанные с Brexit.Инвесторы также следили за новостями по Brexit.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, вероятно, вернется из Брюсселя с пустыми руками в свете комментария президента Европейского совета Дональда Туска, который в воскресенье заявил, что для тех, кто организовывал Brexit, «есть специальное место в аду».Акции банков преимущественно поднимались после пятничного снижения.Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник увеличились, внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на очередном ранде торговых переговоров между США и Китаем.Они намечены на 14-15 февраля и пройдут в Пекине. Китайскую сторону снова будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.Позитивом для рынков стала также новость о том, что демократы и республиканцы в американском Конгрессе достигли принципиального соглашения по финансированию охраны мексиканской границы, что должно предотвратить очередную приостановку деятельности правительства США в ближайшие выходные.Котировки акций автопроизводителя Toyota выросли на 2,4%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 3%.Меж тем цена бумаг Sony опустилась на 1,1%. Компания сообщила о том, что Джим Райан с 1 апреля станет новым главой подразделения Sony Interactive Entertainment, занимающегося выпуском консолей PlayStation. Его предшественник проработал на этой должности менее двух лет.Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 2,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,4%.Бумаги автомобильной компании Hyundai Motor подорожали на 0,8%, производителя бытовой электроники LG Electronics - на 3,8%.В том числе рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,7%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,58%, до 65,46 RUB/USD, курс евро поднялся на 0,21%, до 74,09 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,45% - до $62,1 за баррель.Бумаги Сбербанка увеличились в цене на 1,63%, «Газпрома» — на 0,86%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,58%. Акции «АЛРОСы» опустились в цене на 0,3%, Московской биржи — на 0,44%.Индекс Мосбиржи после коррекции от исторических максимумов, установленных на прошлой неделе в районе 2 550 пунктов, продолжает удерживать позиции выше поддержки на уровне 2 500 пунктов. Пока нет никаких поводов для разговоров о развороте рынка РФ. Более того, в случае улучшения внешнего фона «быки» вернут себе инициативу и попытаются вывести рынок на новые исторические максимумы.На этой неделе решающую роль в динамике индекса Мосбиржи окажут возобновившиеся словесные интервенции о новом пуле экономических санкций по отношению к России,На фоне падения мировых цен на нефть во вторник ожидается падение российских фондовых индексов: по индексу Мосбиржи - ниже уровня в 2500 пунктов, РТС - 1180-1200 пунктовВнешний фон, вероятно, в ближайшие дни сохранит умеренно позитивный настрой в свете очередного раунда переговоров между США и Китаем. Таким образом, для нефти Brent не появится предпосылок для выхода из области $61-63 за баррель.Как сообщалось, в пятницу 08 февраля ПФТС-индекс понизился на 4,72 пункта или на 0,85% до уровня 552,31 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 4,05 пункта или на 0,80% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 февраля, сессия в ПФТС.К полудню вторника, 12 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

