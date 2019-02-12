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Другий Український валютний форум
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:33

Другий Український валютний форум

27 лютого в Києві учасники та експерти другого Українського валютного форуму пройдуться по гарячих слідах і розглянуть перші, реальні практичні кейси наслідків нововведень, нові інструменти і можливості для інвестицій, план дій BEPS, Закон про SPLIT і багато іншого.

В програмі Форуму:

Життя валютного ринку після набрання чинності Закону “Про валюту і валютні операції” – перспективи, реалії, терміни і умови для зняття валютних обмежень, які залишилися;
Проблеми і вузькі місця нововведень.
Податкові та правоохоронні нюанси проведення валютних операцій в нових умовах;
Валютний нагляд: функції банків, НБУ, ДФС і правоохоронців;
Досвід проведення валютної лібералізації в Грузії;
Повноваження представників контролюючих органів і можливі штрафні санкції;
Юридична практика та механізми відстоювання своїх інтересів бізнесу в частині валютного законодавства;
Міжнародні перекази та онлайн обмін валют;
Курсовий прогноз в найближчій і довгостроковій перспективі;
Інвестиції за кордон, відкриття рахунків (практичні кейси) юридичними і фізичними особами;
План дій BEPS, Закон про SPLIT.

У форумі візьмуть участь представники законодавчих органів, регулятора, провідних аудиторських, консалтингових та юридичних компаній і, звісно, бізнесу.
Організатори: BankOnline і популярний сайт про фінанси та інвестиції Minfin.com.ua

Форум проходить у співпраці та за підтримки «Незалежної асоціації банків України» – НАБУ.

Місце проведення: Київ, вул. Антоновича, 52, Депо Конференц Хол

Дізнатися більше про програму, поставити запитання експерту і зареєструватися можна на сторінці форуму
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