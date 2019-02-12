Другий Український валютний форум

В програмі Форуму:
Життя валютного ринку після набрання чинності Закону “Про валюту і валютні операції” – перспективи, реалії, терміни і умови для зняття валютних обмежень, які залишилися;
Проблеми і вузькі місця нововведень.
Податкові та правоохоронні нюанси проведення валютних операцій в нових умовах;
Валютний нагляд: функції банків, НБУ, ДФС і правоохоронців;
Досвід проведення валютної лібералізації в Грузії;
Повноваження представників контролюючих органів і можливі штрафні санкції;
Юридична практика та механізми відстоювання своїх інтересів бізнесу в частині валютного законодавства;
Міжнародні перекази та онлайн обмін валют;
Курсовий прогноз в найближчій і довгостроковій перспективі;
Інвестиції за кордон, відкриття рахунків (практичні кейси) юридичними і фізичними особами;
План дій BEPS, Закон про SPLIT.
У форумі візьмуть участь представники законодавчих органів, регулятора, провідних аудиторських, консалтингових та юридичних компаній і, звісно, бізнесу.
Організатори: BankOnline і популярний сайт про фінанси та інвестиції Minfin.com.ua
Форум проходить у співпраці та за підтримки «Незалежної асоціації банків України» – НАБУ.
Місце проведення: Київ, вул. Антоновича, 52, Депо Конференц Хол
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