Форуми / Важливі теми / Другий Український

валютний форум Другий Український валютний форум + Додати

тему Відповісти

на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

Додано: Сер 13 лют, 2019 15:33 Другий Український валютний форум 27 лютого в Києві учасники та експерти другого Українського валютного форуму пройдуться по гарячих слідах і розглянуть перші, реальні практичні кейси наслідків нововведень, нові інструменти і можливості для інвестицій, план дій BEPS, Закон про SPLIT і багато іншого.



В програмі Форуму:



Життя валютного ринку після набрання чинності Закону “Про валюту і валютні операції” – перспективи, реалії, терміни і умови для зняття валютних обмежень, які залишилися;

Проблеми і вузькі місця нововведень.

Податкові та правоохоронні нюанси проведення валютних операцій в нових умовах;

Валютний нагляд: функції банків, НБУ, ДФС і правоохоронців;

Досвід проведення валютної лібералізації в Грузії;

Повноваження представників контролюючих органів і можливі штрафні санкції;

Юридична практика та механізми відстоювання своїх інтересів бізнесу в частині валютного законодавства;

Міжнародні перекази та онлайн обмін валют;

Курсовий прогноз в найближчій і довгостроковій перспективі;

Інвестиції за кордон, відкриття рахунків (практичні кейси) юридичними і фізичними особами;

План дій BEPS, Закон про SPLIT.



У форумі візьмуть участь представники законодавчих органів, регулятора, провідних аудиторських, консалтингових та юридичних компаній і, звісно, бізнесу.

Організатори: BankOnline і популярний сайт про фінанси та інвестиції Minfin.com.ua



Форум проходить у співпраці та за підтримки «Незалежної асоціації банків України» – НАБУ.



Місце проведення: Київ, вул. Антоновича, 52, Депо Конференц Хол



Дізнатися більше про програму, поставити запитання експерту і зареєструватися можна на сторінці форуму в Києві учасники та експерти другого Українського валютного форуму пройдуться по гарячих слідах і розглянуть перші, реальні практичні кейси наслідків нововведень, нові інструменти і можливості для інвестицій, план дій BEPS, Закон про SPLIT і багато іншого.Життя валютного ринку після набрання чинності Закону “Про валюту і валютні операції” – перспективи, реалії, терміни і умови для зняття валютних обмежень, які залишилися;Проблеми і вузькі місця нововведень.Податкові та правоохоронні нюанси проведення валютних операцій в нових умовах;Валютний нагляд: функції банків, НБУ, ДФС і правоохоронців;Досвід проведення валютної лібералізації в Грузії;Повноваження представників контролюючих органів і можливі штрафні санкції;Юридична практика та механізми відстоювання своїх інтересів бізнесу в частині валютного законодавства;Міжнародні перекази та онлайн обмін валют;Курсовий прогноз в найближчій і довгостроковій перспективі;Інвестиції за кордон, відкриття рахунків (практичні кейси) юридичними і фізичними особами;План дій BEPS, Закон про SPLIT.У форумі візьмуть участь представники законодавчих органів, регулятора, провідних аудиторських, консалтингових та юридичних компаній і, звісно, бізнесу.Організатори: BankOnline і популярний сайт про фінанси та інвестиції Minfin.com.uaМісце проведення: Київ, вул. Антоновича, 52, Депо Конференц ХолДізнатися більше про програму, поставити запитання експерту і зареєструватися можна на Правила форумів на FINANCE.UA

Зворотній зв'язок Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 5673 З нами з: 25.01.06 Подякував: 60 раз. Подякували: 397 раз. Профіль Вебсайт

ICQ ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_