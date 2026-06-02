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Чому для одного водія автоцивілка
коштує 3 500 грн, а...

Чому для одного водія автоцивілка коштує 3 500 грн, а...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 20:13

Чому для одного водія автоцивілка коштує 3 500 грн, а...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість автоцивілки сьогодні може суттєво відрізнятися навіть для схожих автомобілів. В окремих випадках різниця між двома полісами сягає кількох тисяч гривень.

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Чому для одного водія автоцивілка коштує 3 500 грн, а для іншого — понад 7 000 грн
R2
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