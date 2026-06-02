|
|
Чому для одного водія автоцивілка коштує 3 500 грн, а...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 чер, 2026 20:13
Пропонуємо до обговорення:
Вартість автоцивілки сьогодні може суттєво відрізнятися навіть для схожих автомобілів. В окремих випадках різниця між двома полісами сягає кількох тисяч гривень.
Дивися повний текст Чому для одного водія автоцивілка коштує 3 500 грн, а для іншого — понад 7 000 грн
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 101016
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор