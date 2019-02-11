Авіакомпанія Lufthansa через суд вимагає грошової компенсації від пасажира, який не долетів до кінця маршруту, а зійшов у місті пересадки, заощадивши таким чином.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:30
Lufthansa судиться з пасажиром, який заощадив 2 тисячі євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Lufthansa судиться з пасажиром, який заощадив 2 тисячі євро.
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:30
ну конечно. А если бы он купил прямой билет до Австралии, то заплатил бы 10000. Компании надо с него требовать 9000 за то, что он не купил билет подороже.
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:26
А если купил билет и не полетел, то требовали бы компенсацию упущенной выгоды за пустое место? У них самая высокая зарплата, а они бастуют еще. Скоро Рианэйо их вытеснит с такими замашками.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:31
зажрались.
мау аналогично Париж ---> Киев - примерно 7000 грн
тот же рейс но Париж --->Киев ---> Винница примерн0 3500 грн.
и так у многих
походу это попахивает на развод пассажиров шоб побольше с них денег содрать на популярных направлениях
Додано: Чет 14 лют, 2019 20:45
Бред какой-то описан... Пассажир купил билет и имеет полное право им не воспользоваться в любой момент. Он оплатил услугу которой не воспользовался в полной мере. Его право. Требовать от него доплаты - это дичайший бред: покажите мне хоть один европейский суд который хоть как-то обоснует доплату?
А если бы он вообще не полетел??? А если бы потребовал компенсацию за неиспользование части услуги? Короче, походу, надо найти оригинал новости, журналюги не учли какие-то моменты.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 01:17
Тут
Все так і є, пасажир зійшов із рейсу раніше, а авіакомпанія тепер вимагає компенсацію за порушення умов польоту.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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