Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

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Faceless написав:ТАС - уже есть и в веб версии, и в мобильном приложении. Нет ограничений на минимальную сумму (как в Альфе). Курсы вполне рыночные. В ближайшее время обещают добавить прямую конвертацию между валютами (не через гривну).
Альфа - курсы неплохие, но есть ограничение на минимальную сумму (от 10 долл/евро), например несколько центов/долларов до круглой суммы не докупишь.
Забыли добавить - в Альфе обмен исключительно в мобильной апке. И маразм с открытием счета - депозиты открывать Алла может онлайн, а простые счета физлиц - никак, надо топать в отделение.
Но в апке обмен вполне приятен - UI достаточно удобен и всё онлайн.
ТАС поправил мелкие шероховатости в веб версии и щас работает отлично в обоих версиях. Мой выбор тас, если что
Користуюся Моно, Приват, Альфа в залежності від курсу і необхідності в безготівковій валюті чи готівці. Раніше фаворитом був Моно. Щойно прикупив в Альфі для китайських продавців, адже курс наразі нижчий, ніж навіть в ПОВ. Швидко й зручно. Очевидно валюту дівати нікуди і завтра решта банків теж вниз або розширяють клієнтську базу))