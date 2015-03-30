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Какой банк выбрать для
онлайн обмена валют?

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<123

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 4.1 5 42
Приват
26%
11
Моно
12%
5
УкрСиббанк
5%
2
Конкорд
7%
3
ОТП
2%
1
Таскомбанк
24%
10
Альфа
24%
10
Альтбанк
0
0
Радабанк
0
0
А-Банк
0
0
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:58

  Faceless написав:ТАС - уже есть и в веб версии, и в мобильном приложении. Нет ограничений на минимальную сумму (как в Альфе). Курсы вполне рыночные. В ближайшее время обещают добавить прямую конвертацию между валютами (не через гривну).

Альфа - курсы неплохие, но есть ограничение на минимальную сумму (от 10 долл/евро), например несколько центов/долларов до круглой суммы не докупишь.


Забыли добавить - в Альфе обмен исключительно в мобильной апке. И маразм с открытием счета - депозиты открывать Алла может онлайн, а простые счета физлиц - никак, надо топать в отделение.

Но в апке обмен вполне приятен - UI достаточно удобен и всё онлайн.

ТАС поправил мелкие шероховатости в веб версии и щас работает отлично в обоих версиях. Мой выбор тас, если что :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:30

Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

Користуюся Моно, Приват, Альфа в залежності від курсу і необхідності в безготівковій валюті чи готівці. Раніше фаворитом був Моно. Щойно прикупив в Альфі для китайських продавців, адже курс наразі нижчий, ніж навіть в ПОВ. Швидко й зручно. Очевидно валюту дівати нікуди і завтра решта банків теж вниз або розширяють клієнтську базу))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:38

Найнижчний курс (дивно!) не в онлайн обмінках 12-ти банків
http://prntscr.com/mnrgqe
, а
в звичайному відділенні банку Львів :)
вже он півтижня як...

http://prntscr.com/mnrfsk
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:33

СоСо (Конкорд) удобно реализовано, открывают текущий счёт в icon25 если нет валютных карт ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:05

Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

greenozon написав:Найнижчний курс (дивно!) не в онлайн обмінках 12-ти банків, а
в звичайному відділенні банку Львів :)
вже он півтижня як...

Так там 27.12, а в одному з 12 онлайн банків по 27.08 брав годину тому.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:42

Мой выбор - Альфа и ТАС.
У обоих - хорошие курсы и вывод без лишних заморочек.
Приват и А-банк - плохие курсы + куча телодвижений, чтобы вывести нал.

Монобанк интересен только для безналичной валюты.

Остальных не тестировал, ничего сказать не могу.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:53

  stryzhko написав:
greenozon написав:Найнижчний курс (дивно!) не в онлайн обмінках 12-ти банків, а
в звичайному відділенні банку Львів :)
вже он півтижня як...

Так там 27.12, а в одному з 12 онлайн банків по 27.08 брав годину тому.


уточнення - хороші умови декілька днів поспіль по Євро
+50грн !
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greenozon
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  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:Курсы вполне рыночные.

Це ж які риночні зараз?

В киеве доллар был 27,02-27,07
demichh
 
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