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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:12
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Онлайн курсы самых оптимальных для покупки валюты банков выше наличного рынка. Впервые такое вижу за последнее время. В банковской системе заканчивается валюта?
Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:21
ВЕСЕЛЬЧАК У
Скоріше народ забагато валюти закупив, а тепер поніс назад, бо не хватає гривні на хліб...
Додано: Пон 17 лют, 2025 21:19
Останнє його повідомлення:Онлайн-покупка валюты в банках Украины
П'ят 11 жов, 2024 14:31
Багато фронтовиків все ж пишуть, сподіваюсь, він відгукнеться. Козак он теж довго пропадав, але врешті об'вився.
Проте корисна його справа у вигляді таблиць загалом функціонує, живе самостійно, хоч і з деякими огріхами. Велика йому подяка!
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