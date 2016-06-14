В ТАС відкривайте карти Велика 5.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 вер, 2020 21:19
splin17, на
В ТАС відкривайте карти Велика 5.
Додано: Вів 22 вер, 2020 21:36
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
[mention]Чорный ворон [/mention] Спасибо за подсказку по ТАС!
Проверил ещё раз только что,
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:48
Скрин можно ?
Неужели курс в приложухе отличается от курса в ИБ ?
Кто может подтвердить/опровергнуть ?
Додано: Вів 22 вер, 2020 21:50
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
Пожалуйста.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:53
Интересный кейс.
Даже не знаю как его разрулить.
Подождём комментарии
Додано: Вів 22 вер, 2020 22:20
Потрібно відкрити картку Велика П'ятірка у гривні (бажано хоча б з мінімальним кредитним лімітом, навіть якщо не плануєте його використовувати), Великі П'ятірки у доларах/євро, Ощадні рахунки у всіх валютах, які плануєте отримувати через касу.
Загалом, схема наступна: заводите гроші на Велику П'ятірку у гривні, наприклад за допомогою СЕП-переказу чи касу банку або іншими способами (але у жодному разі не переказом з картки на картку засобами сторонніх банків), у TAS2U здійснюєте обмін між картками у потрібних валютах. Отримані кошти у тому ж TAS2U закидуєте на Ощадний рахунок, де вони мають відлежатися щонайменше один повний банківський день.
Тобто, наприклад: у понеділок здійснили обмін, закинули на Ощадний і у середу можете ці гроші зняти з Ошадного без комісії. ТАС рекомендує замовляти валюту за 3 дні, тому одразу у понеділок варто її і замовити. Далі у касі знімаєте гроші безпосередньо з цього рахунку. Якщо опустите цей крок і будете знімати з картки, то буде комісія. Якщо закинете на Ощадний, а потім одразу передумаєте і скинете назад - теж буде комісія, бо усе, що потрапляє на Ощадний, має відлежатися повний банківський день, тому без потреби раджу не сіпатися.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 22 вер, 2020 22:22
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
[mention]klug [/mention] Спасибо за инструкцию!
Думаю ТАС мне подойдёт, у них вменяемые курсы.
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