Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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vetka написав:Развитие экономики - это производство чего-то в с высокой добавленной стоимостью, а не сфера услуг. Кафешки, магазины и т.д - это в основном ФОПы, которые поднимают лишь экономику своего кармана, а не страны.
Какая разница, какая добавленная стоимость? Другой пример. За заграничные деньги, купил кирпичей на местном заводе и нанял местных рабочих строить дом. Но, это всё не важно. Главное, чтоб деньги попали в страну. Тот же ФОП, владелец кафешки, заплатит зарплату официантам, и все вместе они пойдут скупляться в атб, где купят хлеб местного производства, который выпекли тоже местные рабочие, и купят помидоры, выращенные в местной теплице. А работники пекарни пойдут стричься в местную парикмахерскую. В итоге, не зашли бы деньги в страну, не было бы ни пекарни, ни теплицы, ни парикмахерской.
Imp написав:Лучше те же налоги платить в цивилизованной стране и чувствовать себя хоть и обычным среди таких же, но человеком, а не ресурсом, как в нашей стране. Некоторых удерживает именно это.
Так мы и живём в цивилизованной стране. Поспрашивайте у заробитчан, как им там за границей. Живут в бараках по 10 человек в комнате, на 2-3 этажных кроватях в глухих сёлах. Не выходя с предприятия вкалывают по 14 часов в сутки без выходных за $1000 в месяц, и радуются, когда деньги всё-таки заплатили, а не кинули на пол зарплаты. Европа.
safonovstanislav написав:Так 5% платиться с оборота. Ни в какие расходы ничего нельзя засунуть. Получил 1 000 000 грн на счёт, изволь уплатить 50 000 грн налога. А в расходы записывают всё как раз не единщики, а те, кто на общей системе. Получил 1 000 000 грн на счёт, оплатил липовые услуги на тот же миллион какой-нибудь фирме по обналу, или купил себе машину за миллион, якобы для фирмы. В итоге, прибыли нет, платить налоги не с чего.
Еще с машинки и НДС обратно получат... все свои расходы будут рисовать на расходы фирмы... Кто из юрлиц платит 5% от оборота? в свое время налоговики требовали чтоб примерно получалось 1% с оборота...
по поводу IT: зачем кому-то куда-то переезжать, если есть куча таких фич, как payoneer, карточки там всякие зарубежных банков, и не платить налоги вообще?
тот, кто тратит много денег, обеспечивает работой других людей, которые платят свои налоги и НДС в магазине и т.д.
еще отличия ФОП от кассира в АТБ: ITшник имеет оплачиваемый отпуск? или оплачиваемые больничные? чтоб этак на месяц заболеть? сомневаюсь...
Imp написав:Лучше те же налоги платить в цивилизованной стране и чувствовать себя хоть и обычным среди таких же, но человеком, а не ресурсом, как в нашей стране. Некоторых удерживает именно это.
Так мы и живём в цивилизованной стране. Поспрашивайте у заробитчан, как им там за границей. Живут в бараках по 10 человек в комнате, на 2-3 этажных кроватях в глухих сёлах. Не выходя с предприятия вкалывают по 14 часов в сутки без выходных за $1000 в месяц, и радуются, когда деньги всё-таки заплатили, а не кинули на пол зарплаты. Европа.
Работяги и тут так живут (Приходилось работать на стройке на запорожском масложире по студенчеству. Мы жили в студобщаге, а работяги с западной Украины в заводской и именно так как вы сказали - по 10 в комнате на 2 этажных кроватях).
safonovstanislav написав:Так мы и живём в цивилизованной стране. Поспрашивайте у заробитчан, как им там за границей. Живут в бараках по 10 человек в комнате, на 2-3 этажных кроватях в глухих сёлах. Не выходя с предприятия вкалывают по 14 часов в сутки без выходных за $1000 в месяц, и радуются, когда деньги всё-таки заплатили, а не кинули на пол зарплаты. Европа.
Ну чернорабочие и инженеры думаю отличаются по условиям и ЗП, да и по расценкам строителей 1к$ и тут можно иметь и менее 14 часов работая...
Imp написав:Если сделают полноценный ИИ, который сможет сам писать программы - то ждите появления Скайнета как максимум, а как минимум полную автоматизацию ВСЕХ процессов в жизни государств, а соответственно миллионы людей на бирже, а не только Айтишников. Потому как написать программу в разы сложнее, чем провести урок и ответить на вопросы, или задать достаточное множество вопросов по симптомам и поставить приблизительный диагноз (который будет точнее чем диагноз от живого врача). Если интересно такое направление, то поиграйтесь с Акинатором, он угадывает загаданных людей за несколько вопросов.
Это все для слабоумных. Вы уже используете ИИ, только не такое, которое будет. Вы в гугле пишите, а он быстро варики накидывает. Ага. Просто вы привыкли. И к ИИ привыкните. А терминатора больше не смотрите. Он плохо на вас действует.
Imp написав:Бред пишете. Мне всего несколько месяцев назад предлагали релокацию в Прагу. Все сопроводительные документы и билеты за счет компании, аренда первые 1-3 месяца (как договоришься) за счет компании, и даже помощь в поиске работы для жены. Ну и зарплата +25% от текущей. Поэтому не пишите о том, чего не знаете.
И вы остались тут??? Напомнило: Дед на прёме у сексопатолога: - Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается. - Дед, а лет тебе сколько? - 85 - Дед, ну этоже превосходно! - Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95! - Ну так и вы говорите!!! ----------
Imp написав:А конкурируют нормальные программисты тем, что у них опыт и мозги достойные. Но это относится конечно же не ко всем, а к хорошим сеньорам, на которых и держится большинство проектов. Они себе место потеплее найдут и останутся одни манки-кодеры, как я и писал ранее. И вот на них эта индустрия в Украине очень быстро начнет схлопываться. Останутся у Украины развалины промышленности и пустые офисы IT-компаний. Рай, да?
А рай - арбайтен на забугор, который создает с помошью дешового раба высокую добавочную стоимость? Не смешите мои тапки. Мы уже сырьевой придаток. Дешевое сырье и рабы. Увы и ах.
Imp написав:А Вы думаете это так просто взять и обучить качественого технаря? не у каждого мозг вообще устроен подходящим образом. Я, например, по-буломе завидую людям, которые могут сочинять музыку, рисовать реалистичные картины. Для меня это недостижимо. Но зато я все происходящее вокруг воспринимаю с точки зрения логики и математики и редко чему удивляюсь, в то время как творческие люди могут удивляться всему вокруг.
Отвечу одним из постов ккак раз о споре:
- А наше государство может позволить женщине! заработать на квартиру в "городе"? И на учебу? И содержать ребенка?
- Конечно не может. Оно, это самое государство , с самого детства начинает бить по тонким детским ручкам , когда те тянутся за книжкой и учебником! Злое государство вместо книжки сует девочке смартфон . Государство запрещает девочкам ходить в школу и учиться там . Государство бьет дубиной по ногам тем девочкам, которое хотят заниматься своим здоровьем и бегать , прыгать и плавать. Оно, это государство, повесило замки на библиотеки и заблокировало интернет , где находятся знания , а оставило доступ только к социальным сетям и прочим развлечениям.
Государство с детства говорит на ушко девочке что главное в ее жизни уметь варить борщ , накраситься как последней проститутке и удачно выйти замуж за богатого лоха.
Да и девочка смотрела телевизор и втыкала в смартфон и государство оттуда все время заставляло обходить стороной Дискавери, а любоваться фешн тусовками и торчать от сериала, где золушки выходят замуж за рокфеллеров.
Потому все девочки вырастают дурами. А дурам везде трудно- и в Италии и в Украине.
Дурам не дают кредиты и дура не может взять ипотеку , дура не может трудоустроиться на высокооплачиваемую работу . И это ,сцуко, государство всему виной.
Imp написав:По этим словам видно, что Вы не общались с нормальными айтишниками, у которых зп выше 2,5-3 тысяч долларов.
У вас со зрением плохо. Я клянусь вам.
antey718 написав:Согласен, но не в процентном соотношении, а в абсолютном, например айтишники 5000 грн. и все остальные по 5000 грн. Айтишники ездят по тем же дорогам что и все, ходят в те же поликлиники и к тем же докторам, полиция и чиновники одни на всех, потому пусть все платят одинаково.
Не плати. Едь в другую страну. ЧТо не так? Хочешь дороги? Вылазишь, идешь к депутату, записываешься на прием, вступаешь в партию и вперед, меняй!!! Или вс что итишнег смог - почитать постик и наклацать букавки?
Imp написав:Вы подменили основной посыл. Работа айтишника не зависит от места дислокации его пятой точки.
А че вы в Украине сидите, любезный? Едьте на мальдивы и живите. Что мешает?
Imp написав:Кассир вообще не имеет возможности работать удаленно. А "офисные наемные работники" программисты - это лишь желание конкретного руководства, потому как им банально хочется контролировать процесс "сидя за спиной". При этом весь процесс можно легко перестроить на удаленную работу. В любой компании. Без исключения.
Парень, который приезжает и обслуживает банкомат, с которого ты быбки снимаешь, которые тебе заплатил твой работадатель, он кто? Он клаву подключил, поклацал и о чудо, бабки снова выпадают. Или ОЙтышнег это только програмист в гугле?
Imp написав:Те хорошие айтишники, которые еще остались в Украине, сразу пересмотрят свое решение после ликвидации возможности платить низкие налоги. Потому что платить с приличных зарплат огромные налоги, а в ответ получить раздолбанные дороги, разруху в образовании и медицине, рассыпающуюся инфраструктуру и абсолютное беззаконие и в конце концов мизерную пенсию (так далеко тоже надо смотреть заранее) - это такое себе удовольствие. Лучше те же налоги платить в цивилизованной стране и чувствовать себя хоть и обычным среди таких же, но человеком, а не ресурсом, как в нашей стране. Некоторых удерживает именно это. Других удерживают другие более приземленные причины: родители, маленькие дети. Есть даже такие, которые еще и про Родину говорят (и не просто так, а на полном серьезе), но таких конечно мало.
Почему ВЫ тут до сих пор, сэр? Жажда не платить налоги? Или котика некуда деть?
safonovstanislav написав:За заграничные деньги, купил кирпичей на местном заводе и нанял местных рабочих строить дом. Но, это всё не важно. Главное, чтоб деньги попали в страну. Тот же ФОП, владелец кафешки, заплатит зарплату официантам, и все вместе они пойдут скупляться в атб, где купят хлеб местного производства, который выпекли тоже местные рабочие, и купят помидоры, выращенные в местной теплице. А работники пекарни пойдут стричься в местную парикмахерскую. В итоге, не зашли бы деньги в страну, не было бы ни пекарни, ни теплицы, ни парикмахерской.
А теперь вопрос на миллион! Если никто из всех субъектов выше не заключит договор, не заплатит налога НДФЛ, то это патриотизм?
curiousobro написав:Работяги и тут так живут (Приходилось работать на стройке на запорожском масложире по студенчеству. Мы жили в студобщаге, а работяги с западной Украины в заводской и именно так как вы сказали - по 10 в комнате на 2 этажных кроватях).
Только платят им далеко не заробитчанские ЗП.
Я об этом и пишу. Везде одинаково. Нет "цивилизованного мира". Можете сами съездить посмотреть. Эти легенды про заграничный рай на Земле, придумываются и распространяются людьми и среди людей, которые за границей никогда не были. Или были в Турции/Египте, но не были в Европе. Ну а зарплаты и условия труда основываются на спросе и предложении. Пока будут рабочие, готовые работать за такую зарплату в таких условиях, ничего не поменяется. Вот, по-уезжает часть населения на заработки в заграничье, хлебнут более высокой зарплаты, и уже не захотят вкалывать за копейки в Украине, когда вернуться с заработков. Ещё и самих рабочих становиться меньше, т.к. часть в заграничье. За счёт этого, рост зарплат в Украине за последний год - колоссальный.
safonovstanislav написав:Я об этом и пишу. Везде одинаково. Нет "цивилизованного мира". Можете сами съездить посмотреть. Эти легенды про заграничный рай на Земле, придумываются и распространяются людьми и среди людей, которые за границей никогда не были. Или были в Турции/Египте, но не были в Европе.
Поправочка. Есть Европа для туристов и остальная. Но, думаю, вы и так в курсе.
safonovstanislav написав:Вот, по-уезжает часть населения на заработки в заграничье, хлебнут более высокой зарплаты, и уже не захотят вкалывать за копейки в Украине, когда вернуться с заработков
Ага, но при этом он не может там жить нормально на эти деньги!!! Это главная мысль, потому как в капитализме так придумано - раб просто существует. Будь это Германия или Украина - без разницы. Низший труд везде оплачивается по минимуму! Только мало кто это осознает.
AlifeSoft написав:.. приведет разве что к распространенным, крайне простым и дешевым механизмам вывода денег ..
бог в помощь. вводится валютный контроль и иди кури свой доход за вычетом штрафа в N-разовом объеме и т.д. принципиально, я не понимаю разницу между любыми категориями трудящихся не очень большими любителями платить налоги. Будь-то оффшорников-олигархов, заробитчан на клубничных полях, СПД-шиков с реальным наличным оборотом в 1000 раз выше допустимого и кодеров. По большому счету, из-за существования такой чудовищной по размерам (в рамках трудоспособного населения) прослойки таких хитропопых, процветают коррупция и нищает государство. Кто не согласен - не вопрос, попытайтесь так пропетлять в условной Австрии или США. У меня один такой знакомый в Штатах есть (переехал), тоже программер - купил тачку, пришла IRS. Судиться не вариант - найдут еще кучу чего незадекларированного у тебя и родни, только всех подставишь