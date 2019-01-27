Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Додано: Чет 21 лют, 2019 17:13

Imp написав: А Вы, я вижу, грамотный человек. А Вы, я вижу, грамотный человек.

Imp написав: Если сделают полноценный ИИ, который сможет сам писать программы - то ждите появления Скайнета как максимум, а как минимум полную автоматизацию ВСЕХ процессов в жизни государств, а соответственно миллионы людей на бирже, а не только Айтишников. Потому как написать программу в разы сложнее, чем провести урок и ответить на вопросы, или задать достаточное множество вопросов по симптомам и поставить приблизительный диагноз (который будет точнее чем диагноз от живого врача). Если интересно такое направление, то поиграйтесь с Акинатором, он угадывает загаданных людей за несколько вопросов. Если сделают полноценный ИИ, который сможет сам писать программы - то ждите появления Скайнета как максимум, а как минимум полную автоматизацию ВСЕХ процессов в жизни государств, а соответственно миллионы людей на бирже, а не только Айтишников. Потому как написать программу в разы сложнее, чем провести урок и ответить на вопросы, или задать достаточное множество вопросов по симптомам и поставить приблизительный диагноз (который будет точнее чем диагноз от живого врача). Если интересно такое направление, то поиграйтесь с Акинатором, он угадывает загаданных людей за несколько вопросов.

Imp написав: Бред пишете. Мне всего несколько месяцев назад предлагали релокацию в Прагу. Все сопроводительные документы и билеты за счет компании, аренда первые 1-3 месяца (как договоришься) за счет компании, и даже помощь в поиске работы для жены. Ну и зарплата +25% от текущей. Поэтому не пишите о том, чего не знаете. Бред пишете. Мне всего несколько месяцев назад предлагали релокацию в Прагу. Все сопроводительные документы и билеты за счет компании, аренда первые 1-3 месяца (как договоришься) за счет компании, и даже помощь в поиске работы для жены. Ну и зарплата +25% от текущей. Поэтому не пишите о том, чего не знаете.

Imp написав: А конкурируют нормальные программисты тем, что у них опыт и мозги достойные. Но это относится конечно же не ко всем, а к хорошим сеньорам, на которых и держится большинство проектов. Они себе место потеплее найдут и останутся одни манки-кодеры, как я и писал ранее. И вот на них эта индустрия в Украине очень быстро начнет схлопываться. Останутся у Украины развалины промышленности и пустые офисы IT-компаний. Рай, да? А конкурируют нормальные программисты тем, что у них опыт и мозги достойные. Но это относится конечно же не ко всем, а к хорошим сеньорам, на которых и держится большинство проектов. Они себе место потеплее найдут и останутся одни манки-кодеры, как я и писал ранее. И вот на них эта индустрия в Украине очень быстро начнет схлопываться. Останутся у Украины развалины промышленности и пустые офисы IT-компаний. Рай, да?

Imp написав: А Вы думаете это так просто взять и обучить качественого технаря? не у каждого мозг вообще устроен подходящим образом.

Я, например, по-буломе завидую людям, которые могут сочинять музыку, рисовать реалистичные картины. Для меня это недостижимо. Но зато я все происходящее вокруг воспринимаю с точки зрения логики и математики и редко чему удивляюсь, в то время как творческие люди могут удивляться всему вокруг. А Вы думаете это так просто взять и обучить качественого технаря? не у каждого мозг вообще устроен подходящим образом.Я, например, по-буломе завидую людям, которые могут сочинять музыку, рисовать реалистичные картины. Для меня это недостижимо. Но зато я все происходящее вокруг воспринимаю с точки зрения логики и математики и редко чему удивляюсь, в то время как творческие люди могут удивляться всему вокруг.

- А наше государство может позволить женщине! заработать на квартиру в "городе"? И на учебу? И содержать ребенка?



- Конечно не может. Оно, это самое государство , с самого детства начинает бить по тонким детским ручкам , когда те тянутся за книжкой и учебником! Злое государство вместо книжки сует девочке смартфон . Государство запрещает девочкам ходить в школу и учиться там . Государство бьет дубиной по ногам тем девочкам, которое хотят заниматься своим здоровьем и бегать , прыгать и плавать. Оно, это государство, повесило замки на библиотеки и заблокировало интернет , где находятся знания , а оставило доступ только к социальным сетям и прочим развлечениям.



Государство с детства говорит на ушко девочке что главное в ее жизни уметь варить борщ , накраситься как последней проститутке и удачно выйти замуж за богатого лоха.



Да и девочка смотрела телевизор и втыкала в смартфон и государство оттуда все время заставляло обходить стороной Дискавери, а любоваться фешн тусовками и торчать от сериала, где золушки выходят замуж за рокфеллеров.



Потому все девочки вырастают дурами. А дурам везде трудно- и в Италии и в Украине.



Дурам не дают кредиты и дура не может взять ипотеку , дура не может трудоустроиться на высокооплачиваемую работу . И это ,сцуко, государство всему виной.

Imp написав: По этим словам видно, что Вы не общались с нормальными айтишниками, у которых зп выше 2,5-3 тысяч долларов. По этим словам видно, что Вы не общались с нормальными айтишниками, у которых зп выше 2,5-3 тысяч долларов.

antey718 написав: Согласен, но не в процентном соотношении, а в абсолютном, например айтишники 5000 грн. и все остальные по 5000 грн. Айтишники ездят по тем же дорогам что и все, ходят в те же поликлиники и к тем же докторам, полиция и чиновники одни на всех, потому пусть все платят одинаково. Согласен, но не в процентном соотношении, а в абсолютном, например айтишники 5000 грн. и все остальные по 5000 грн. Айтишники ездят по тем же дорогам что и все, ходят в те же поликлиники и к тем же докторам, полиция и чиновники одни на всех, потому пусть все платят одинаково.

Imp написав: Вы подменили основной посыл. Работа айтишника не зависит от места дислокации его пятой точки. Вы подменили основной посыл. Работа айтишника не зависит от места дислокации его пятой точки.

Imp написав: Кассир вообще не имеет возможности работать удаленно.

А "офисные наемные работники" программисты - это лишь желание конкретного руководства, потому как им банально хочется контролировать процесс "сидя за спиной". При этом весь процесс можно легко перестроить на удаленную работу. В любой компании. Без исключения. Кассир вообще не имеет возможности работать удаленно.А "офисные наемные работники" программисты - это лишь желание конкретного руководства, потому как им банально хочется контролировать процесс "сидя за спиной". При этом весь процесс можно легко перестроить на удаленную работу. В любой компании. Без исключения.

Imp написав: Те хорошие айтишники, которые еще остались в Украине, сразу пересмотрят свое решение после ликвидации возможности платить низкие налоги. Потому что платить с приличных зарплат огромные налоги, а в ответ получить раздолбанные дороги, разруху в образовании и медицине, рассыпающуюся инфраструктуру и абсолютное беззаконие и в конце концов мизерную пенсию (так далеко тоже надо смотреть заранее) - это такое себе удовольствие. Лучше те же налоги платить в цивилизованной стране и чувствовать себя хоть и обычным среди таких же, но человеком, а не ресурсом, как в нашей стране.

Некоторых удерживает именно это.

Других удерживают другие более приземленные причины: родители, маленькие дети. Есть даже такие, которые еще и про Родину говорят (и не просто так, а на полном серьезе), но таких конечно мало. Те хорошие айтишники, которые еще остались в Украине, сразу пересмотрят свое решение после ликвидации возможности платить низкие налоги. Потому что платить с приличных зарплат огромные налоги, а в ответ получить раздолбанные дороги, разруху в образовании и медицине, рассыпающуюся инфраструктуру и абсолютное беззаконие и в конце концов мизерную пенсию (так далеко тоже надо смотреть заранее) - это такое себе удовольствие. Лучше те же налоги платить в цивилизованной стране и чувствовать себя хоть и обычным среди таких же, но человеком, а не ресурсом, как в нашей стране.Некоторых удерживает именно это.Других удерживают другие более приземленные причины: родители, маленькие дети. Есть даже такие, которые еще и про Родину говорят (и не просто так, а на полном серьезе), но таких конечно мало.

safonovstanislav написав: акая разница, какая добавленная стоимость? акая разница, какая добавленная стоимость?

safonovstanislav написав: За заграничные деньги, купил кирпичей на местном заводе и нанял местных рабочих строить дом. Но, это всё не важно. Главное, чтоб деньги попали в страну. Тот же ФОП, владелец кафешки, заплатит зарплату официантам, и все вместе они пойдут скупляться в атб, где купят хлеб местного производства, который выпекли тоже местные рабочие, и купят помидоры, выращенные в местной теплице. А работники пекарни пойдут стричься в местную парикмахерскую. В итоге, не зашли бы деньги в страну, не было бы ни пекарни, ни теплицы, ни парикмахерской. За заграничные деньги, купил кирпичей на местном заводе и нанял местных рабочих строить дом. Но, это всё не важно. Главное, чтоб деньги попали в страну. Тот же ФОП, владелец кафешки, заплатит зарплату официантам, и все вместе они пойдут скупляться в атб, где купят хлеб местного производства, который выпекли тоже местные рабочие, и купят помидоры, выращенные в местной теплице. А работники пекарни пойдут стричься в местную парикмахерскую. В итоге, не зашли бы деньги в страну, не было бы ни пекарни, ни теплицы, ни парикмахерской.

Агасики.Это все для слабоумных. Вы уже используете ИИ, только не такое, которое будет. Вы в гугле пишите, а он быстро варики накидывает. Ага. Просто вы привыкли. И к ИИ привыкните. А терминатора больше не смотрите. Он плохо на вас действует.И вы остались тут??? Напомнило:Дед на прёме у сексопатолога:- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.- Дед, а лет тебе сколько?- 85- Дед, ну этоже превосходно!- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!- Ну так и вы говорите!!!----------А рай - арбайтен на забугор, который создает с помошью дешового раба высокую добавочную стоимость? Не смешите мои тапки. Мы уже сырьевой придаток. Дешевое сырье и рабы. Увы и ах.Отвечу одним из постов ккак раз о споре:У вас со зрением плохо. Я клянусь вам.Не плати. Едь в другую страну. ЧТо не так? Хочешь дороги? Вылазишь, идешь к депутату, записываешься на прием, вступаешь в партию и вперед, меняй!!! Или вс что итишнег смог - почитать постик и наклацать букавки?А че вы в Украине сидите, любезный? Едьте на мальдивы и живите. Что мешает?Парень, который приезжает и обслуживает банкомат, с которого ты быбки снимаешь, которые тебе заплатил твой работадатель, он кто? Он клаву подключил, поклацал и о чудо, бабки снова выпадают. Или ОЙтышнег это только програмист в гугле?Почему ВЫ тут до сих пор, сэр? Жажда не платить налоги? Или котика некуда деть?Коллосальная!!!!А теперь вопрос на миллион! Если никто из всех субъектов выше не заключит договор, не заплатит налога НДФЛ, то это патриотизм?