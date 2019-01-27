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Посилення правил для ФОП призведе
до еміграції спеціалістів

Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:26

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  sequence написав:бог в помощь.
вводится валютный контроль и иди кури свой доход за вычетом штрафа в N-разовом объеме и т.д.
принципиально, я не понимаю разницу между любыми категориями трудящихся не очень большими любителями платить налоги. Будь-то оффшорников-олигархов, заробитчан на клубничных полях, СПД-шиков с реальным наличным оборотом в 1000 раз выше допустимого и кодеров.
По большому счету, из-за существования такой чудовищной по размерам (в рамках трудоспособного населения) прослойки таких хитропопых, процветают коррупция и нищает государство.
Кто не согласен - не вопрос, попытайтесь так пропетлять в условной Австрии или США.
У меня один такой знакомый в Штатах есть (переехал), тоже программер - купил тачку, пришла IRS. Судиться не вариант - найдут еще кучу чего незадекларированного у тебя и родни, только всех подставишь


Зачем так быстро карты раскрываете??? Рано, очень рано!!! Я это хотел дать аккурат после того, как попросил бы привести аналоги наших ФОПов в ОЙропе.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:28

curiousobro
Врядли оплата релокации здесь интересна кому-то. IT-шник в Европе налоги платит в обязательном порядке, примерно до 50% от оговоренной контрактом зарплаты (Германия, Австрия, Италия, Швейцария), да и аренда жилья в Европе дороже. А в Украине все IT-шники считают себя слишком умными, получая за счет разных схем максимум чистыми.
zoomstyle
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