Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

sequence написав:бог в помощь.
вводится валютный контроль и иди кури свой доход за вычетом штрафа в N-разовом объеме и т.д.
принципиально, я не понимаю разницу между любыми категориями трудящихся не очень большими любителями платить налоги. Будь-то оффшорников-олигархов, заробитчан на клубничных полях, СПД-шиков с реальным наличным оборотом в 1000 раз выше допустимого и кодеров.
По большому счету, из-за существования такой чудовищной по размерам (в рамках трудоспособного населения) прослойки таких хитропопых, процветают коррупция и нищает государство.
Кто не согласен - не вопрос, попытайтесь так пропетлять в условной Австрии или США.
У меня один такой знакомый в Штатах есть (переехал), тоже программер - купил тачку, пришла IRS. Судиться не вариант - найдут еще кучу чего незадекларированного у тебя и родни, только всех подставишь
Зачем так быстро карты раскрываете??? Рано, очень рано!!! Я это хотел дать аккурат после того, как попросил бы привести аналоги наших ФОПов в ОЙропе.