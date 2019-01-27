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Посилення правил для ФОП призведе
до еміграції спеціалістів

Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:26

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  sequence написав:бог в помощь.
вводится валютный контроль и иди кури свой доход за вычетом штрафа в N-разовом объеме и т.д.
принципиально, я не понимаю разницу между любыми категориями трудящихся не очень большими любителями платить налоги. Будь-то оффшорников-олигархов, заробитчан на клубничных полях, СПД-шиков с реальным наличным оборотом в 1000 раз выше допустимого и кодеров.
По большому счету, из-за существования такой чудовищной по размерам (в рамках трудоспособного населения) прослойки таких хитропопых, процветают коррупция и нищает государство.
Кто не согласен - не вопрос, попытайтесь так пропетлять в условной Австрии или США.
У меня один такой знакомый в Штатах есть (переехал), тоже программер - купил тачку, пришла IRS. Судиться не вариант - найдут еще кучу чего незадекларированного у тебя и родни, только всех подставишь


Зачем так быстро карты раскрываете??? Рано, очень рано!!! Я это хотел дать аккурат после того, как попросил бы привести аналоги наших ФОПов в ОЙропе.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:28

curiousobro
Врядли оплата релокации здесь интересна кому-то. IT-шник в Европе налоги платит в обязательном порядке, примерно до 50% от оговоренной контрактом зарплаты (Германия, Австрия, Италия, Швейцария), да и аренда жилья в Европе дороже. А в Украине все IT-шники считают себя слишком умными, получая за счет разных схем максимум чистыми.
zoomstyle
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:36

  dimo_0n написав:Зачем так быстро карты раскрываете??? Рано, очень рано!!! Я это хотел дать аккурат после того, как попросил бы привести аналоги наших ФОПов в ОЙропе.

Так у гугла спросите. Слово "офшор". В одну только Швейцарию столько денег завезли, что она стала самой дорогой страной для жизни в мире.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:45

  zoomstyle написав:IT-шник в Европе налоги платит в обязательном порядке

Нужно учитывать законодательство стран. Во многих европейских странах нерезиденты освобождаются от некоторых налогов. Если нет семьи, можно вообще путешествовать по миру и не быть резидентом ни одной страны. В Украине, кстати, тоже привилегии для нерезидентов. Если немецкий программист переедет на пол годика в Украину и будет работать удалённо на немецкую компанию, то он может вообще не платить налогов Украине на свою зарплату, никаких. При том, что он будет жить и работать в Украине. Кстати, если украинец не живёт в Украине в сумме дольше чем пол года в году, при этом работает на зарубежную контору, он тоже не должен платить налоги Украине, даже за то время, пока он работает, находясь в Украине
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 21 лют, 2019 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:50

  safonovstanislav написав:
  zoomstyle написав:IT-шник в Европе налоги платит в обязательном порядке

Нужно учитывать законодательство стран. Во многих европейских странах нерезиденты освобождаются от некоторых налогов. Если нет семьи, можно вообще путешествовать по миру и не быть резидентом ни одной страны. В Украине, кстати, тоже привилегии для нерезидентов. Если немецкий программист переедет на пол годика в Украину и будет работать удалённо на немецкую компанию, то он может вообще не платить налогов Украине на свою зарплату, никаких. При том, что он будет жить и работать в Украине

Он будет платить налоги Дойчланду, правильно? Пусть приезжает. Картошку, пиво, сосиски у нас покупать будет. Уже хорошо. Для нас это турист. Хочет пусть по музеям ходит, хочет пусть свою программу пишет. Но налоги своей стране он заплатит.
Востаннє редагувалось Patrick в Чет 21 лют, 2019 18:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:55

  valme написав:Они все переезжают только на словах. Когда доходит до дела, и они осознают, что придётся отказаться от смузи, барбершопов, ресторанов и особенно приходит осознание того, что они будут зарабатывать ненамного больше, чем водитель-дальнобойщик с 3-мя классами образования, то сразу находиться 100500 причин почему в Украине лучше. :)


Я об этом же и говорю, оптимизация закончится тем что все IT-шники останутся в Украине но откроют счета в европейских банках, куда и будут получать зарплату. В той же Эстонии если ты не резидент, то можешь открыть счет и не платить никаких налогов, Хуже того можно открыть e-компанию, которая сделает все твои доходы белыми и без налогов.

В результате доллар снова взлетит, зарплата туземцев в Украине упадет до 50-100$, а зарплата IT-шника средняя как была так и останется.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:03

  sequence написав:
  AlifeSoft написав:.. приведет разве что к распространенным, крайне простым и дешевым механизмам вывода денег ..

бог в помощь.
вводится валютный контроль и иди кури свой доход за вычетом штрафа в N-разовом объеме и т.д.


Окей, приходит человек в банкомат с карточкой на имя Адика Гитлера(пейонир) и снимает деньги на пельмешки (в гривне с конвертацией). Что контролировать будут? Если ввести СССР, ликвидировать частное предпринимательство как класс, всех трудоустроить на предприятиях госпидаров, типа Ахметова, то может и взлетит, а так нет.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:05

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  AlifeSoft написав:Я об этом же и говорю, оптимизация закончится тем что все IT-шники останутся в Украине но откроют счета в европейских банках, куда и будут получать зарплату. В той же Эстонии если ты не резидент, то можешь открыть счет и не платить никаких налогов, Хуже того можно открыть e-компанию, которая сделает все твои доходы белыми и без налогов.

В результате доллар снова взлетит, зарплата туземцев в Украине упадет до 50-100$, а зарплата IT-шника средняя как была так и останется.

Абсолютно нічого не зміниться. Вони і зараз практично нічого не платять в бюджет. Зміниться тільки, якщо виїдуть, але, тоді, на їх місце з радістю застрибне поствузівська молодь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:32

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  safonovstanislav написав:Нужно учитывать законодательство стран. Во многих европейских странах нерезиденты освобождаются от некоторых налогов. Если нет семьи, можно вообще путешествовать по миру и не быть резидентом ни одной страны.

Т.е. тезис форумчанина lmp о том, что - "можно работать где угодно", превращается в "работать там где мин. налоги"? Я верно уловил мысль?


  AlifeSoft написав:В результате доллар снова взлетит, зарплата туземцев в Украине упадет до 50-100$, а зарплата IT-шника средняя как была так и останется.

Халва-халва!

  AlifeSoft написав:Что контролировать будут?

Расходы!!! Купи пойди за бабки от наркоты нидвигу в эЛАй :)
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:54

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

Немного расскажу как человек, который регулярно набирает, отбирает, релоцирует и т.п.
Факты:
1. Отток кадров шёл, идёт, и будет идти. Подавляющее большинство 14-20 лет НЕ видит себя в этой стране. Причины по пальцам: война, ЗП, инфра и коррупция. Ничего из этого у нас меняться в лучшую сторону не будет... Никогда.
2. При каждой попытке (подчеркнуть) давления на итишников, поток их релокации только увеличивался. Куча, Прыщь, Янык, теперь Порох - кто только не "приходил". Всегда посылали в утиль, ибо это единственная (наверное) отрасль, которую доблесные "отжать" не могут (физически нечего). Хотя и маски шоу периодически пытались устраивать.
3. Текущие фактические налоги итишников в абсолютных цифрах превышают все (немногочисленные) гос предприятия которые что-то производят (не путать с "получить инвестиции, рассовать по карманам и держать на минималке большинство сотрудников (или их душ, ага)"). Ещё при прыщявом пытались договориться по нормальному: "Давайте каждый (подчеркнуть) итишник будет тупо содержать от 5 до 10 пенсов". Целиком содержать! Но... где-же тут кормушка для керманычей? И идею быстро похоронили.
4. Текущая ситуация (это которая 5%) держит тех, у кого либо "якоря", либо ЧСВ с барбершопами в головах. Обычные (адекватные) итишники валят пачками постоянно, с семьями, детьми и т.д. Буквально после объявления этой новости число желающих на релокейт увеличилось ещё на 10% только у нас, оч. маленькой конторки.

Итого, если хватит пороха добраться до итишников:
- проектов, уровень которых итак сильно упал после 14г будет ещё меньше
- подавляющее большинство тупо свалят в ближайшую Польшу, при этом не меняя ни гражданство ни (часто) проекты и работая полностью официально. Ибо сумма налогов выровняется, а инфраструктуры никогда. Упомянутые цены уже давно выровнялись как на аренду, так и на продукты. Кто ещё считает иначе, совет - сами съездите и посмотрите - это сейчас можно сделать даже за минималку.
- качество и ассортимент товаров на полках супермаркетов с 14 года упал сильно, упадёт ещё, ибо целевая аудитория "немного" поменяется.
- кто умеет и может работать - сможет работать везде, без схематоза, без непонятных (а они и сейчас одни из самых запутанных в мире) налогов.
- насколько сильно это повлияет. На кого?)) Кто на минималке, пенсии и откатах в госах - да никак. Кто на инвестициях, частном бизнесе, обслуге и торговле - 100%.
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