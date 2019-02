Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Додано: Чет 21 лют, 2019 17:55

valme написав: Они все переезжают только на словах. Когда доходит до дела, и они осознают, что придётся отказаться от смузи, барбершопов, ресторанов и особенно приходит осознание того, что они будут зарабатывать ненамного больше, чем водитель-дальнобойщик с 3-мя классами образования, то сразу находиться 100500 причин почему в Украине лучше. Они все переезжают только на словах. Когда доходит до дела, и они осознают, что придётся отказаться от смузи, барбершопов, ресторанов, то сразу находиться 100500 причин почему в Украине лучше.



Я об этом же и говорю, оптимизация закончится тем что все IT-шники останутся в Украине но откроют счета в европейских банках, куда и будут получать зарплату. В той же Эстонии если ты не резидент, то можешь открыть счет и не платить никаких налогов, Хуже того можно открыть e-компанию, которая сделает все твои доходы белыми и без налогов.



В результате доллар снова взлетит, зарплата туземцев в Украине упадет до 50-100$, а зарплата IT-шника средняя как была так и останется.

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.