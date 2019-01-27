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Посилення правил для ФОП призведе
до еміграції спеціалістів

Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:54

  dimo_0n написав:Расходы!!! Купи пойди за бабки от наркоты нидвигу в эЛАй :)


Вы таки думаете, что в Украине примут контроль расходов, депутаты... которые сами от этого и пострадают. Сперва в Украине настанет полная Европа и доходы станут как в Швейцарии, а потом примут контроль расходов. Так что в ближайшие 50 лет можно не беспокоится.

Так что голосуйте за экономического гения Порошенко и лет за 30-50 он построит в Украине Европу.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:59

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  AlifeSoft написав:В результате доллар снова взлетит, зарплата туземцев в Украине упадет до 50-100$, а зарплата IT-шника средняя как была так и останется.

С чего вдруг доллару взлетать? Вы же все равно будете тратить свои доллары в Украине. Каким образом вы будете их заводить в Украину (карточки Payoneer, счета в Эстонии и т.п.) не имеет для курса никакого значения. Вы повлияете на курс только если выедете физически из Украины.
valme
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:04

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  AlifeSoft написав:Вы таки думаете, что в Украине примут контроль расходов, депутаты... которые сами от этого и пострадают. Сперва в Украине настанет полная Европа и доходы станут как в Швейцарии, а потом примут контроль расходов. Так что в ближайшие 50 лет можно не беспокоится.

Я думаю, что начинать менять нужно с себя. Состою в организации, периодически ходим задаем неудобные вопросы, пишем в прокуратуру и СБУ. На депутатство в моем городе нужно 1 млн у.е.. Пока не заработал. Так что пытаемся другими путями.
Что сделали Вы, кроме писанины тут?
Почему Вы еще тут, а не там где трава зеленее? Болеете?
  AlifeSoft написав:Так что голосуйте за экономического гения Порошенко и лет за 30-50 он построит в Украине Европу.

Экономический гений, это когда благодаря папе влез в КПСС, потом прихфатизировал мощностя и попилил заводы на металл? Ну канешно! Куда там Маску то...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:07

  valme написав:С чего вдруг доллару взлетать? Вы же все равно будете тратить свои доллары в Украине. Каким образом вы будете их заводить в Украину (карточки Payoneer, счета в Эстонии и т.п.) не имеет для курса никакого значения. Вы повлияете на курс только если выедете физически из Украины.


Сейчас мы продаем всю валютную выручку (требование НБУ, для вывода с валютного счета нужно продать валюту и получить гривну, есть геморрой с командировками, но им мало кто пользуется), тогда мы будем заводить только нужное количество под потребности, остальное хранить либо на депозитах европейских банков (британские вроде лучше всего) либо в акциях зарубежных компаний (вместо покупки недвиги как сейчас).
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:32

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  AlifeSoft написав:Сейчас мы продаем всю валютную выручку (требование НБУ, для вывода с валютного счета нужно продать валюту и получить гривну, есть геморрой с командировками, но им мало кто пользуется), тогда мы будем заводить только нужное количество под потребности, остальное хранить либо на депозитах европейских банков (британские вроде лучше всего) либо в акциях зарубежных компаний (вместо покупки недвиги как сейчас).

Сколько много слов, а ответа: почему ты еще тут? - я не слышу....
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:36

AlifeSoft Я читал про эту программу. Пишут всякое, например:
Як сплачують податки е-резиденти?

Електронне громадянство не є податковою резиденцією. Ваша компанія, швидше за все, сплачуватиме податки в Естонії. Але якщо вся робота виконується в іншій країні, вам може знадобитися сплатити корпоративні податки за правилами постійного представництва. Оскільки e-Residency не пропонує особистого оподаткування в Естонії, ви продовжуєте платити свої податкові зобов’язання в країні вашого основного місця проживання.

Податкові зобов’язання різняться залежно від ваших індивідуальних обставин, тому для основних випадків ми розміщуємо поради у офіційному блозі програми. Однак кожному е-резиденту, що веде бізнес завдяки програмі, ми радимо проконсультуватися з фахівцями.

Ну и еще думаю, если захочешь себе зарплату заплатить, добро пожаловать, плати налог.
Patrick
 
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  #<1 ... 891011
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