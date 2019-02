Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Додано: Чет 21 лют, 2019 18:54

dimo_0n написав: Расходы!!! Купи пойди за бабки от наркоты нидвигу в эЛАй Расходы!!! Купи пойди за бабки от наркоты нидвигу в эЛАй



Вы таки думаете, что в Украине примут контроль расходов, депутаты... которые сами от этого и пострадают. Сперва в Украине настанет полная Европа и доходы станут как в Швейцарии, а потом примут контроль расходов. Так что в ближайшие 50 лет можно не беспокоится.



Так що голосуйте за економічного генія Порошенко і років за 30-50 він побудує в Україні Європу.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.