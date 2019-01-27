Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Додано: Чет 21 лют, 2019 19:04

AlifeSoft написав: Вы таки думаете, что в Украине примут контроль расходов, депутаты... которые сами от этого и пострадают. Сперва в Украине настанет полная Европа и доходы станут как в Швейцарии, а потом примут контроль расходов. Так что в ближайшие 50 лет можно не беспокоится. Вы таки думаете, что в Украине примут контроль расходов, депутаты... которые сами от этого и пострадают. Сперва в Украине настанет полная Европа и доходы станут как в Швейцарии, а потом примут контроль расходов. Так что в ближайшие 50 лет можно не беспокоится.

AlifeSoft написав: Так что голосуйте за экономического гения Порошенко и лет за 30-50 он построит в Украине Европу. Так что голосуйте за экономического гения Порошенко и лет за 30-50 он построит в Украине Европу.

Я думаю, что начинать менять нужно с себя. Состою в организации, периодически ходим задаем неудобные вопросы, пишем в прокуратуру и СБУ. На депутатство в моем городе нужно 1 млн у.е.. Пока не заработал. Так что пытаемся другими путями.Что сделали Вы, кроме писанины тут?Почему Вы еще тут, а не там где трава зеленее? Болеете?Экономический гений, это когда благодаря папе влез в КПСС, потом прихфатизировал мощностя и попилил заводы на металл? Ну канешно! Куда там Маску то...