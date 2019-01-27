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Посилення правил для ФОП призведе
до еміграції спеціалістів

Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:23

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  AlifeSoft написав:Да зарабатывали, только государство им еще вместо налогов доплачивало за то, что они добывают уголь, металлургия и угольная промышленность были самыми субсидиарными.

Так в багатьох країнах практикують, тому і є антидемпінгові розслідування і мита. Але це все одно вигідно.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:44

  lapay написав:
  AlifeSoft написав:Да зарабатывали, только государство им еще вместо налогов доплачивало за то, что они добывают уголь, металлургия и угольная промышленность были самыми субсидиарными.

Так в багатьох країнах практикують, тому і є антидемпінгові розслідування і мита. Але це все одно вигідно.


А иметь собственных IT-шников это не выгодно? Есть куча стран, где IT выделено в отдельную категорию, где налоги с зарплаты те же 5-8%, причем не нужно возится со схемой СПД.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:50

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  AlifeSoft написав:А иметь собственных IT-шников это не выгодно? Есть куча стран, где IT выделено в отдельную категорию, где налоги с зарплаты те же 5-8%, причем не нужно возится со схемой СПД.

Вигідно. Питання тільки в тому, чи можна, безболісно, збільшити, за їх рахунок, бюджет. Поки в нас не висока якість життя, можу погодитись, що податки повинні бути невисокими.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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vetka торгашня базарная, т.е. не квалифицированная рабочая сила легко находит работу в Польше и никто не хочет возвращаться. Работы для не квалифицированных море и зарплата в разы больше чем на рынке. Но умный руководитель думает о завтрашнем дне, это значит что пенсионеры через 10 лет будут составлять 50% населения у МВФ не хватит денег их содержать.
любимый магазин akwi.com.ua
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