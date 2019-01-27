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Посилення правил для ФОП призведе
до еміграції спеціалістів

Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:03

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

Интересное чтиво:
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... ncome/2018

Доходи державного бюджету України за статтями доходів
Внутрішні податки на товари та послуги (НДС и акцизы): 53.16%
Податок на доходи фізичних осіб: 9.88%
Податок на прибуток підприємств: 10.44%

Вывод - Украина собирает налоги через НДС 20%. В Германии и Таиланде, например, НДС 7% на основную часть товаров. Например, хлеба купить или в ресторан сходить. Там налоги стригут, как раз с зарплат. А у нас значительная часть экономики в тени. Вот, как раз с этой теневой экономики и собирают налог 20% через супермаркеты. Так что, не особо важно кто что заплатил с доходов, если с него 3 шкуры снимут налогами, по сравнению с Европой, при покупке хлеба, или походе в гамбургерную
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:35

  _hunter написав:Как следует из одной старой поговорки: если платить столько же, а результат хуже -- зачем ...

Скорее не так. Платить больше, а результат хуже. Типичный итальянский ресторан. Стандартная цена стакана воды 110 грн (3.5 евро), но чтоб его заказать вам придётся за официантом побегать, а вилки к еде вам могут вообще не принести, т. к. плата за обслуживание до 25% и так добавится к счёту. Но, даже, чтоб просто оплатить счёт, вам нужно будет постоять в очереди, т. к. никого не волнует, останетесь вы довольны или нет. Грязную посуду никто со стола убирать не будет, пока вы не уйдёте, а меню распечатано на обычном принтере на листе А4, на одном, максимум двух. Придти можете не в любое время, а только в обед или на ужин, если зарезервируете стол заранее. Сидеть придётся на твёрдых стульях в основном за крошечными столиками спина к спине с другими посетителями, слушая их гул. Вот типичный ресторан Италии, Франции, Испании, Нидерландах.
А вот, например, в Албании, Герцеговине, обслуживание в ресторанах на уровне с Украиной. Можно и придти в любое время, и меню большое и красивое, и тарелки грязные сразу уберут и т. д.

Я так 2 месяца питался в разных ресторанах по 3 раза в день, лучших по рейтингу гугла и трипадвайзора, в разных странах Европы. Не нужно мне такого сервиса. К плохому быстро привыкаешь, и это уже начинает восприниматься, как норма. Но вообще, рестораны Европы можно назвать одним словом - мрак. Где-то чуть хуже, где-то чуть лучше, но в общем - мрак. Ресторанов такого уровня, как у нас в каждом крупном городе десятки и сотни, в Европе вообще не встречал. Имхо, в Европе просто зажрались владельцы этого бизнеса. Я понимаю, с персоналом могут быть проблемы, т. к. это всё таки люди, и они все разные. Но, меню сделанные за 5 минут на коленке - это просто позорище, и это стандарт. Ещё и размер порции и состав никто не напишет. Вплоть до такого - "картошка со свининой - 7 евро", т. е. что именно принесут и какого размера, сколько картошки, сколько мяса, как оно приготовлен, можно только догадываться или пытать официанта

Вообщем, я бы скорее назвал Украину цивилизованной страной, чем Европу. Ещё и законы и конституции стран там пишут олигархи под себя, о чём я уже писал. У нас хоть суды работают. А полицаев, надеюсь, после выборов разгонят, оставив клеймо в их трудовой на всю жизнь
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:57

  sequence написав: принципиально, я не понимаю разницу между любыми категориями трудящихся не очень большими любителями платить налоги. Будь-то оффшорников-олигархов, заробитчан на клубничных полях, СПД-шиков с реальным наличным оборотом в 1000 раз выше допустимого и кодеров.
По большому счету, из-за существования такой чудовищной по размерам (в рамках трудоспособного населения) прослойки таких хитропопых, процветают коррупция и нищает государство.


Вот-вот -все говорят почему-то в основном о программистах - а я вот недавно купил недешевый пылесос в Розетке - так угадайте от чьего имени он пришел на Нову Пошту? Правильно - от ФОП Иванов И.И. :lol: Полстраны в тени :evil:
katso
 
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