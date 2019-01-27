Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:35

_hunter написав: Как следует из одной старой поговорки: если платить столько же, а результат хуже -- зачем ... Как следует из одной старой поговорки: если платить столько же, а результат хуже -- зачем ...

Скорее не так. Платить больше, а результат хуже. Типичный итальянский ресторан. Стандартная цена стакана воды 110 грн (3.5 евро), но чтоб его заказать вам придётся за официантом побегать, а вилки к еде вам могут вообще не принести, т. к. плата за обслуживание до 25% и так добавится к счёту. Но, даже, чтоб просто оплатить счёт, вам нужно будет постоять в очереди, т. к. никого не волнует, останетесь вы довольны или нет. Грязную посуду никто со стола убирать не будет, пока вы не уйдёте, а меню распечатано на обычном принтере на листе А4, на одном, максимум двух. Придти можете не в любое время, а только в обед или на ужин, если зарезервируете стол заранее. Сидеть придётся на твёрдых стульях в основном за крошечными столиками спина к спине с другими посетителями, слушая их гул. Вот типичный ресторан Италии, Франции, Испании, Нидерландах.А вот, например, в Албании, Герцеговине, обслуживание в ресторанах на уровне с Украиной. Можно и придти в любое время, и меню большое и красивое, и тарелки грязные сразу уберут и т. д.Я так 2 месяца питался в разных ресторанах по 3 раза в день, лучших по рейтингу гугла и трипадвайзора, в разных странах Европы. Не нужно мне такого сервиса. К плохому быстро привыкаешь, и это уже начинает восприниматься, как норма. Но вообще, рестораны Европы можно назвать одним словом - мрак. Где-то чуть хуже, где-то чуть лучше, но в общем - мрак. Ресторанов такого уровня, как у нас в каждом крупном городе десятки и сотни, в Европе вообще не встречал. Имхо, в Европе просто зажрались владельцы этого бизнеса. Я понимаю, с персоналом могут быть проблемы, т. к. это всё таки люди, и они все разные. Но, меню сделанные за 5 минут на коленке - это просто позорище, и это стандарт. Ещё и размер порции и состав никто не напишет. Вплоть до такого - "картошка со свининой - 7 евро", т. е. что именно принесут и какого размера, сколько картошки, сколько мяса, как оно приготовлен, можно только догадываться или пытать официантаВообщем, я бы скорее назвал Украину цивилизованной страной, чем Европу. Ещё и законы и конституции стран там пишут олигархи под себя, о чём я уже писал. У нас хоть суды работают. А полицаев, надеюсь, после выборов разгонят, оставив клеймо в их трудовой на всю жизнь