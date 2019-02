Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в...

Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:35

jeugen написав: От 15/02/19 вонавийшла. І що я бачу: 4АГеймс є розробником, але права на реалізацію належать компанії, яка платить податки в бюджет США. Це що за фігня?

Тепер, мабуть, чекатиму таблєтку.



На рутрекере давно лежит с таблеткой. На рутрекере давно лежит с таблеткой.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.