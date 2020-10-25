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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Додано: Вів 26 лют, 2019 13:55
Инвестиции в криптовалюту
Всем привет, планирую вложить определенную суму денег в криптовалюты с целью поднять деньжат. Подскажите, кто крутился в этой сфере и имеет опыт с этим делом, как лучше вложить, в какую валюту лучше вложить?
Додано: Пон 26 жов, 2020 00:04
Инвестиции
Добрый вечер. Интересуют инвестиции в криптовалюту еще? Могу подсказать куда можно инвестировать
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