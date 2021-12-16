Инвестиции в криптовалюту
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Додано: Вів 26 лют, 2019 12:55
Всем привет, планирую вложить определенную суму денег в криптовалюты с целью поднять деньжат. Подскажите, кто крутился в этой сфере и имеет опыт с этим делом, как лучше вложить, в какую валюту лучше вложить?
ArturMazur
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Додано: Нед 25 жов, 2020 23:04
Добрый вечер. Интересуют инвестиции в криптовалюту еще? Могу подсказать куда можно инвестировать
steam_new_s
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:58
steam_new_s написав:
Добрый вечер. Интересуют инвестиции в криптовалюту еще? Могу подсказать куда можно инвестировать
Подскажите пару вариантов
person
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Додано: Сер 24 бер, 2021 09:40
ArturMazur написав:
Всем привет, планирую вложить определенную суму денег в криптовалюты с целью поднять деньжат. Подскажите, кто крутился в этой сфере и имеет опыт с этим делом, как лучше вложить, в какую валюту лучше вложить?
Да, теперь инвестиции в криптовалюту весьма неплохой вариант заработать. Цена и популярность электронных монет растет, биткоин за 60 тысяч долларов перевалил. Перед тем как инвестировать, изучи тему хорошенько
finyr2021
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 14:49
ArturMazur Сейчас вся крипта пухнет. Позвольте уточнить, ~ Вы вдлинную или как трэйлер планируете?
bevzaalex
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 14:55
Немножко криптомистики.
Конечно сначала мне привиделся DOGE.
Но все более отчетливо проступил
имхо
bevzaalex
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Додано: Суб 06 лис, 2021 07:03
bevzaalex ну а что, может и бабахнет
BìnhAutoDat
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Додано: Сер 01 гру, 2021 13:06
Криптовалюта всегда будет расти. Через несколько лет будет интеграция криптовалют в экономику и фиатные деньги постепенно будут отходить
Trustobmen
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 12:50
Trustobmen Что-то я в этом уж сильно сомневаюсь...
SerhioT
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:01
как знать, хотя в россии вроде уже хотят полностью запретить криптовалюты
finyr2021
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