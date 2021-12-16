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Инвестиции в криптовалюту

Инвестиции в криптовалюту
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 12:55

Инвестиции в криптовалюту

Всем привет, планирую вложить определенную суму денег в криптовалюты с целью поднять деньжат. Подскажите, кто крутился в этой сфере и имеет опыт с этим делом, как лучше вложить, в какую валюту лучше вложить?
ArturMazur
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:04

Инвестиции

Добрый вечер. Интересуют инвестиции в криптовалюту еще? Могу подсказать куда можно инвестировать
steam_new_s
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:58

  steam_new_s написав:Добрый вечер. Интересуют инвестиции в криптовалюту еще? Могу подсказать куда можно инвестировать

Подскажите пару вариантов
person
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 09:40

  ArturMazur написав:Всем привет, планирую вложить определенную суму денег в криптовалюты с целью поднять деньжат. Подскажите, кто крутился в этой сфере и имеет опыт с этим делом, как лучше вложить, в какую валюту лучше вложить?


Да, теперь инвестиции в криптовалюту весьма неплохой вариант заработать. Цена и популярность электронных монет растет, биткоин за 60 тысяч долларов перевалил. Перед тем как инвестировать, изучи тему хорошенько
finyr2021
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 14:49

ArturMazur
Сейчас вся крипта пухнет.
Позвольте уточнить,
~ Вы вдлинную или как трэйлер планируете?
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 14:55

пошалю

Немножко криптомистики.
Конечно сначала мне привиделся DOGE.
Но все более отчетливо проступил
Зображення
имхо
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 07:03

bevzaalex ну а что, может и бабахнет
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:06

Криптовалюта всегда будет расти. Через несколько лет будет интеграция криптовалют в экономику и фиатные деньги постепенно будут отходить
Trustobmen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 12:50

Trustobmen
Что-то я в этом уж сильно сомневаюсь...
SerhioT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:01

Re: Инвестиции в криптовалюту

как знать, хотя в россии вроде уже хотят полностью запретить криптовалюты
finyr2021
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