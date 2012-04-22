Не совсем понял.
Вы хотите сказать, что если у вкладчика будут 5 депозитов по 200 тыс. гривен в 5 разных банках и все эти 5 банков признают неплатёжеспособными, то фонд вернёт вкладчику всего 200 тыс. гривен?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:18
Re: Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ?
Не совсем понял.
Вы хотите сказать, что если у вкладчика будут 5 депозитов по 200 тыс. гривен в 5 разных банках и все эти 5 банков признают неплатёжеспособными, то фонд вернёт вкладчику всего 200 тыс. гривен?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:45
GTS
Дело не в конкретном выпуске, а в ментальности эмитента.
JNK [NYSE]
Dividend % 5.54%
Securities are classified as high yield if the middle rating of Moody's, Fitch and S&P is Ba1/BB+/BB+ or below
То есть, рейтинг на 3 ступени выше, доходность выше, диверсификация выше, ликвидность выше.
Так что валютные овгз покупает либо лох, либо Янык и По.
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:46
Подождите... Вы написали, что был какой-то "дефолт" и "списание 5 лет назад". Вы можете уточнить о чём речь?
Насколько мне известно, Украина ни разу дефолт не объявляла и по всем обязательствам всегда платила.
А при чём здесь ETF к ОВГЗ?
Даже если пересічний громадянин согласится купить акции этого фонда, то тут появляется как минимум три основных вопроса:
1. Как громадянину заплатить налог и военный сбор?
2. Кто вернёт громадянину деньги "в случае чего" (если например, что-то случится с фондом)?
3. Как громадянину быстро выйти из акций без потерь, если ему вдруг срочно понадобились деньги?
То есть, нерезиденты, которые на сегодняшний день уже купили в свои портфели ОВГЗ на 100 млрд. гривен — по вашему мнению, это самые настоящие лохи?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:59
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? Не стоит...
Доходность ОВГЗ: минус 15% годовых:
Рынок ОВГЗ
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:51
1. Перечитываем новостные ленты за 2014 год. Яресько и Ко. 20% списалим, выплаты перенесли на 5 лет. Что это если не дефолт???
2. Притом, что бумаги с сопоставимой доходностью имеют на несколько ступеней выше кредитный рейтинг. То есть шанс потерять деньги ниже, а доходность та же. Зачем есть позавчерашний суп, есть есть свежий за те же деньги.
2.1. Подать декларацию и заплатить налог. Налоговое законодательство нормализировано, и сложность подачи декларации по ОВГЗ и ETF одинакова.
2.2. В случае чего, активы переносятся в другую управляющую компанию. Если волнует вопрос, что делать если погаснет солнце, то это к спихотерапевту.
2.3. Оборот в основных ETF ежедневно превышает млрд дол. Проблем с ликвидностью нет. По опыту, деньги из IB идут быстрее от физика в Привате в юрика в Авале.
3.
Я таки склоняюсь к покупателям с трезубом, но через острова.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:04
я создал игру на спекуляциях валют и может быть акций (если такие будут), получилось 14%-20% годовых до востребования.
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Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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