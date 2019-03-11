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Таблицы по ОВГЗ

Таблицы по ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 08:38

  greenozon написав:як успіхи із мережевими проблемами усіх ваших таблиць?

Через пару дней переедут на другой домен
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:36

Моя таблица переехала по адресу https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:50

Re: Таблицы по ОВГЗ

Синхронізація з ICU щось захворіла
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 18:14

Re: Таблицы по ОВГЗ

Думаю, варто зробити щоб таблиця зберігала налаштування (як і в Клуб 50к). Бо при оновленні таблиці знову вилазять брокери, які були вимкнені, що не зручно
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 13:09

Re: Таблицы по ОВГЗ

А чи можна налаштувати синхронізацію ICU, Sense Bank з 10:00? Зараз ICU відкриває сесію раніше, тому є необхідність подивитися розрахунки трошки раніше.
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 13:47

  unknownurl написав:А чи можна налаштувати синхронізацію ICU, Sense Bank з 10:00? Зараз ICU відкриває сесію раніше, тому є необхідність подивитися розрахунки трошки раніше.

Поставил опрос ICU и Сенса каждый рабочий день с 10:00 до 16:59.
ICU - каждые 15 мин
Сенс - каждые 30 мин
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:54

mustbe Шановний mustbe, дуже радий Вашому поверненню!
Якщо буде можливість, вилікуйте оновлення даних в таблиці "Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины". Не оновлюються з 7.5.
Таблиця зараз дуже актуальна, найкращі курси купівлі вище готівкового опт. ринку
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 14:12

  mustbe написав:
  unknownurl написав:А чи можна налаштувати синхронізацію ICU, Sense Bank з 10:00? Зараз ICU відкриває сесію раніше, тому є необхідність подивитися розрахунки трошки раніше.

Поставил опрос ICU и Сенса каждый рабочий день с 10:00 до 16:59.
ICU - каждые 15 мин
Сенс - каждые 30 мин


Радий бачити тут знову
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