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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 бер, 2019 07:47
Обмен валюты онлайн в Украине. Ответы на вопросы
В феврале 2019 года вступил в силу Закон «О валюте». Обмен валюты значительно упростился. Купить гривны, доллары или евро можно не выходя из дома.
Первыми возможность купить валюту онлайн предоставили ПриватБанк, monobank, Альфа-Банк и УкрсибБанк. Другие банки тоже планируют в будущем такую услугу предоставлять.
Законом предусматриваются много других изменений для частных лиц, а также малого и среднего бизнеса. Это касается Е-лицензий для инвестирования, размещения депозитов, финансового мониторинга и др.
Об онлайн-обмене валюты и других важных вопросах валютной либеризации Finance.ua поговорил с экспертом финансового рынка Алексеем Козыревым.
Додано: Сер 07 сер, 2019 21:31
Re: Обмен валюты онлайн в Украине. Ответы на вопросы
НБУ констатує, що щодня українці купують та продають онлайн 3-4 млн доларів.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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