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Украине. Ответы на вопросы

Обмен валюты онлайн в Украине. Ответы на вопросы
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2019 07:47

Обмен валюты онлайн в Украине. Ответы на вопросы



В феврале 2019 года вступил в силу Закон «О валюте». Обмен валюты значительно упростился. Купить гривны, доллары или евро можно не выходя из дома.
Первыми возможность купить валюту онлайн предоставили ПриватБанк, monobank, Альфа-Банк и УкрсибБанк. Другие банки тоже планируют в будущем такую услугу предоставлять.
Законом предусматриваются много других изменений для частных лиц, а также малого и среднего бизнеса. Это касается Е-лицензий для инвестирования, размещения депозитов, финансового мониторинга и др.

Об онлайн-обмене валюты и других важных вопросах валютной либеризации Finance.ua поговорил с экспертом финансового рынка Алексеем Козыревым.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:31

Re: Обмен валюты онлайн в Украине. Ответы на вопросы

НБУ констатує, що щодня українці купують та продають онлайн 3-4 млн доларів.
https://tsn.ua/groshi/nacbank-skasuvav- ... 91232.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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